快訊

獨／確診隔離逾月提審遭駁 隔天指揮中心放寬出院標準

直播／北部某醫院群聚事件累積4件！陳時中14：00說明疫情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中女不滿醫師藥量沒加重 大鬧診間毆打護理人員

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓女子有情緒問題，去年間前往中國醫藥大學附設醫院就醫時，不耐久候，要醫師先開領藥單，醫師依規開出後，林女又不滿醫師未加重劑量，加上當時醫師正為其他病患看診，林女因此在診間內搗亂，除了拍打椅子外，還闖進診間，賴坐在地上，甚至攻擊現場多名護理人員，台中地檢署偵結，依違反醫療法起訴。

起訴書指出，林姓女子（28歲）在去年9月間，前往中國醫藥大學附設醫院美德大樓精神科看診，因不耐久候，林女先向院方表示，因家中辦理喪事，是否可先領藥、不看診，醫師依規定開出領藥單，讓林女前往藥局櫃臺領藥。

但林女認為醫師所開的領藥單，藥量沒有加重，因此要求醫師重開，但當時在場護士以醫師正在為其他病患看診為由，請林女先在診間外稍候，但林女就在診間外拍打椅子，自言自語，隨後還闖進診間內，賴坐在診間地板上，影響其他病患看診權益。

多名護理人員到場協助，勸離林女，但林女不聽勸，出手攻擊現場多名護理人員，還造成王姓副護理長受傷，全案通知警方到場後，依違反醫療法罪偵辦。

台中地檢署今偵結，依院方的監視器畫面、被害人證詞、證人證詞、林女辯詞等證據，認定林女違法醫療法，提起公訴。

台中市林姓女子在去年9月間，涉嫌在中國醫藥大學附設醫院毆打護理人員，台中地檢署今偵結起訴。圖／報系資料照
台中市林姓女子在去年9月間，涉嫌在中國醫藥大學附設醫院毆打護理人員，台中地檢署今偵結起訴。圖／報系資料照

醫師 中國醫藥大學 監視器

延伸閱讀

本土案例再起！口罩股扮資金避風港 恆大、康那香吸金

北市36公園鄰近醫院資訊 不確實

封院與否尊重指揮中心 桃園民代：民眾希望就醫安全

染疫護理師接觸者 有症狀父兄採檢全陰性

相關新聞

台鐵驚傳工安意外 調車員遭2車廂夾住送醫不治

台鐵36歲林姓調車員今天上午在潮州車輛基地檢車段從事調車工作時，不慎被2個車廂夾住，送醫不治。

男子疑私架梯抄捷徑 墜落七星潭陡坡傷重不治

花蓮一名58歲廖姓男子於16日被人發現趴臥在七星潭礫石灘上，緊急報案救援，警消到場後發現廖男右腿骨折、頭部撕裂傷，緊急送...

【專家之眼】遠洋巡護救援理所當然 絕非莫名其妙

蘇澳籍遠洋漁船「永裕興18號」上個月餘中途島北方海域失聯，經過我國外交單位協請美方協助搜尋，再經過在相同海域作業我國籍漁...

台中公園女引火成焦屍 多次留尋短字條夫這次沒守住

台中市第五警分局在今天凌晨4時許獲報，北屯區四平路仁愛公園疑有人自焚，警、消到場時，女子身上仍有殘火，經撲滅後，女子已明...

妙齡女搭捷運遭噴精 擁擠後「褲上多一攤」作噁急報警

25歲的林姓女子近日搭乘捷運板南線，行經捷運西門站時，突然發現自己穿著的長褲上多了一灘不明黏糊液體，她回想前幾站曾有人藉...

「手機用那麼好？」男搶比丘尼手機 休假警鷹眼逮人

57歲陳姓比丘尼平時在龍山寺周遭托缽化緣，近日卻遭遇1名男子騷擾，還搶走她的手機，不讓她報警，事後逃逸無蹤；警方獲報後展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。