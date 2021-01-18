台中女不滿醫師藥量沒加重 大鬧診間毆打護理人員

台中市林姓女子有情緒問題，去年間前往中國醫藥大學附設醫院就醫時，不耐久候，要醫師先開領藥單，醫師依規開出後，林女又不滿醫師未加重劑量，加上當時醫師正為其他病患看診，林女因此在診間內搗亂，除了拍打椅子外，還闖進診間，賴坐在地上，甚至攻擊現場多名護理人員，台中地檢署偵結，依違反醫療法起訴。

起訴書指出，林姓女子（28歲）在去年9月間，前往中國醫藥大學附設醫院美德大樓精神科看診，因不耐久候，林女先向院方表示，因家中辦理喪事，是否可先領藥、不看診，醫師依規定開出領藥單，讓林女前往藥局櫃臺領藥。

但林女認為醫師所開的領藥單，藥量沒有加重，因此要求醫師重開，但當時在場護士以醫師正在為其他病患看診為由，請林女先在診間外稍候，但林女就在診間外拍打椅子，自言自語，隨後還闖進診間內，賴坐在診間地板上，影響其他病患看診權益。

多名護理人員到場協助，勸離林女，但林女不聽勸，出手攻擊現場多名護理人員，還造成王姓副護理長受傷，全案通知警方到場後，依違反醫療法罪偵辦。