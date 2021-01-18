男子疑私架梯抄捷徑 墜落七星潭陡坡傷重不治

花蓮一名58歲廖姓男子於16日被人發現趴臥在七星潭礫石灘上，緊急報案救援，警消到場後發現廖男右腿骨折、頭部撕裂傷，緊急送慈濟醫院急救，卻傷重不治。警方初步調查，廖男疑抄捷徑更快抵達海灘，在四八高地的陡坡上架設梯子與繩索，不小心墜落重傷，詳細事故原因尚待檢警釐清。

廖姓男子被發現地點位於七星潭望海樓往南大概約800公尺的礫石灘，上方是知名景點四八高地與海灘的交接處，非常陡峭，廖男疑似為了抄捷徑，私自在陡坡上架設梯子與繩索，不慎在攀爬中掉落約5公尺高，重摔在礫石灘上，被人發現報案急救。據了解，從四八高地走到海灘的一般道路大約要18分鐘，捷徑只要5分鐘。

救護人員利用吉普車接力抬上救護車，送往慈濟醫院急救，最後仍傷重不治。花蓮縣消防局北埔分隊指出，到達現場時發現男子趴在沙灘上，右大腿有開放性骨折，頭部有撕裂傷，身體多處擦傷，現場立即給予夾板固定、包紮和患部止血，並用頸圈保護後送醫，男子卻在救護車上失去呼吸心跳，立即給予急救處置。

花蓮市警局民意派出所副所長魏逢合表示，16日中午12時接獲報案，在七星潭望海樓往南約800公尺處的沙灘旁，有一名男子趴臥於礫石灘上呼救，經緊急送醫後仍傷重不治，經警方現場勘查，未發現現場有可疑跡證，全案將報檢察官相驗。