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影／高雄警破車手組織逮5人 扣257萬、保時捷、名牌包

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市警局左營分局今天宣布破獲車手組織，並循線逮捕5名嫌犯，據指，張姓主嫌曾為取悅陳姓「乾妹妹」購買多款名牌包、名表、保時捷超跑等，事發後陳女聯繫不上張男，帶著257萬多元現鈔北上，但當晚還是被警方尋獲，全案依詐欺等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，並將持續擴大追查上游。

警方指出，分局14日中午12時許接獲警政署刑事警察局165系統通報，表示有車手於三民區超商提領贓款，警方前往查緝，發現21歲王姓車手正在取款，當場查扣贓款5萬1千元、手機等證物，再向上溯源追出李姓（25歲）、周姓（17歲）收水手，報請高雄地檢擴大偵辦。

警方隔天上午11時許再於新興區網咖內尋獲張姓車手頭（32歲），張嫌的「乾妹妹」陳姓會計（31歲）疑似聯繫不上張男，就搭計程車帶著集團這2、3天內提領的現鈔北上，警方透過詐欺平台跨域合作，當晚新北市警局新莊分局就將陳女查緝到案，並查扣贓款新台幣257萬餘元。

據了解，該車手組織負責在高雄地區提領贓款，已運營半年多，平均一天可提領200多萬元，張姓主嫌抽取4、5成傭金後，將提款卡及其餘現金上繳上游詐騙集團，張男為吸引年輕人加入，曾在網路上貼出千元大鈔鋪滿床墊照片，並購買保時捷跑車、名牌手表等，還為取悅陳女，到專櫃買多款名牌包。

警方表示，全案經偵詢後，移請高雄地檢偵辦，並將申請強制處分裁定扣押不法所得，5名到案嫌犯經高雄地院審理有湮滅串證之虞均裁定羈押，警方後續將擴大追查溯源。

高雄市左營分局本月14日破獲詐騙車手集團，共查扣多款名牌手錶、名牌包、現金257萬多元，及保時捷跑車等。記者陳玫伶／翻攝
高雄市左營分局本月14日破獲詐騙車手集團，共查扣多款名牌手錶、名牌包、現金257萬多元，及保時捷跑車等。記者陳玫伶／翻攝
高雄市左營分局本月14日破獲詐騙車手集團，共尋獲張姓車手頭、王姓車手、李姓、周姓收水手、陳姓女會計等5人。記者陳玫伶／翻攝
高雄市左營分局本月14日破獲詐騙車手集團，共尋獲張姓車手頭、王姓車手、李姓、周姓收水手、陳姓女會計等5人。記者陳玫伶／翻攝
高雄市左營分局本月14日破獲詐騙車手集團，共查扣多款名牌手錶、名牌包、現金257萬多元，及保時捷跑車等。記者陳玫伶／攝影
高雄市左營分局本月14日破獲詐騙車手集團，共查扣多款名牌手錶、名牌包、現金257萬多元，及保時捷跑車等。記者陳玫伶／攝影
高雄市左營分局本月14日破獲詐騙車手集團，共查扣多款名牌手錶、名牌包、現金257萬多元，及保時捷跑車等。記者陳玫伶／攝影
高雄市左營分局本月14日破獲詐騙車手集團，共查扣多款名牌手錶、名牌包、現金257萬多元，及保時捷跑車等。記者陳玫伶／攝影
高雄市左營分局本月14日破獲詐騙車手集團，共查扣多款名牌手錶、名牌包、現金257萬多元，及保時捷跑車等。記者陳玫伶／翻攝
高雄市左營分局本月14日破獲詐騙車手集團，共查扣多款名牌手錶、名牌包、現金257萬多元，及保時捷跑車等。記者陳玫伶／翻攝

車手 贓款

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