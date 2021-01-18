影／高雄警破車手組織逮5人 扣257萬、保時捷、名牌包

高雄市警局左營分局今天宣布破獲車手組織，並循線逮捕5名嫌犯，據指，張姓主嫌曾為取悅陳姓「乾妹妹」購買多款名牌包、名表、保時捷超跑等，事發後陳女聯繫不上張男，帶著257萬多元現鈔北上，但當晚還是被警方尋獲，全案依詐欺等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，並將持續擴大追查上游。

警方指出，分局14日中午12時許接獲警政署刑事警察局165系統通報，表示有車手於三民區超商提領贓款，警方前往查緝，發現21歲王姓車手正在取款，當場查扣贓款5萬1千元、手機等證物，再向上溯源追出李姓（25歲）、周姓（17歲）收水手，報請高雄地檢擴大偵辦。

警方隔天上午11時許再於新興區網咖內尋獲張姓車手頭（32歲），張嫌的「乾妹妹」陳姓會計（31歲）疑似聯繫不上張男，就搭計程車帶著集團這2、3天內提領的現鈔北上，警方透過詐欺平台跨域合作，當晚新北市警局新莊分局就將陳女查緝到案，並查扣贓款新台幣257萬餘元。

據了解，該車手組織負責在高雄地區提領贓款，已運營半年多，平均一天可提領200多萬元，張姓主嫌抽取4、5成傭金後，將提款卡及其餘現金上繳上游詐騙集團，張男為吸引年輕人加入，曾在網路上貼出千元大鈔鋪滿床墊照片，並購買保時捷跑車、名牌手表等，還為取悅陳女，到專櫃買多款名牌包。