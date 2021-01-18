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鬼門關救回女國中生 父母陪同向台南消防員致謝

中央社 / 台南18日電

台南市14歲汪姓女國中生上個月在學校練習跑步時昏倒，心跳一度停止，消防人員以救護車上的12導程心電圖機偵測通報，及時從鬼門關前拉回，汪女今天在父母陪同下向消防員致謝。

台南市政府消防局上午舉辦12導程心電圖機搶救冠心病患者感恩記者會，汪女在父母親陪同下獻花給當時負責急救的保西消防分隊消防人員林昭逸、賴勇成，汪女委由父親代為發言，汪女還寫了1張感謝卡交由現場司儀公開朗讀。

她在卡片中指出，因為有2名消防人員及時伸出援手，讓她現在還有機會享受活著的快樂。

汪父表示，回想起這件事時數度哽咽，差一點失去女兒的經驗讓他至今心情仍難以平復。

汪父指出，家族並沒有心血管疾病的遺傳病史，女兒先前也沒有出現過相關症狀，但事發當天在學校練習跑步時突然昏倒，心跳一度停止，雖經搶救後恢復，但仍在醫院昏迷了好幾天才清醒，幸好康復後沒有留下明顯後遺症，相當感謝消防人員及時處理。

出席記者會的台南市長黃偉哲表示，台南市推動到院前12導程心電圖系統，於民國109年5月全面配置在消防局的救護車上。

黃偉哲指出，台南市統計至109年11月底，急性胸痛病患經消防局救護車上施作12導程心電圖共1096件，經醫院端確診為急性心肌梗塞共42件，成功守護42個幸福美滿家庭。

黃偉哲表示，今年冬天氣溫特別低，心血管疾病案例增加許多，12導程心電圖監測儀馬上可派上用場，能夠及早診斷幫助醫院早期治療。

台南市消防局指出，民眾一旦發現有疑似急性心肌梗塞症狀如胸痛、胸悶、呼吸喘、冒冷汗等狀況，應儘速撥打119申請救護車求助，並信任專業救護人員給予的建議，儘早接受12導程心電圖機檢查。

消防局表示，12導程心電圖機是診斷急性心肌梗塞儀器，藉由電極不同的組合，瞭解心臟是否正常運作，同時具有易攜帶、操作簡單、自動判讀、即時傳輸等優點，是應用於到院前緊急救護的利器。

救護車 心肌梗塞 黃偉哲

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