影／台南市行車糾紛 轎車駕駛竟對機車騎士砸雞排

台南市一名機車男騎士昨天下午行經南區夏林路時，遇到白色轎車從路旁要左切進入車道，他認為直行車先行拒絕讓對方，轎車駕駛不滿硬切，騎士於是猛按喇叭，不料駕駛嗆聲「三小啦！」，還下車將雞排直接砸向騎士。轄區台南市警六分局，因當事人尚未提告，機車騎士如果提告，轎車男可依公然侮辱罪嫌查辦。

這段行車記錄器影片昨晚被PO到臉書社團「爆料公社」引發討論，當時轎車從路旁要往車道切，機車騎士不願禮讓對方繼續直行，但轎車加速硬是要切入機車前方，男騎士不滿按喇叭示警，批評駕駛「沒看到車喔！」。