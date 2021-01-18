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影／台南市行車糾紛 轎車駕駛竟對機車騎士砸雞排
台南市一名機車男騎士昨天下午行經南區夏林路時，遇到白色轎車從路旁要左切進入車道，他認為直行車先行拒絕讓對方，轎車駕駛不滿硬切，騎士於是猛按喇叭，不料駕駛嗆聲「三小啦！」，還下車將雞排直接砸向騎士。轄區台南市警六分局，因當事人尚未提告，機車騎士如果提告，轎車男可依公然侮辱罪嫌查辦。
這段行車記錄器影片昨晚被PO到臉書社團「爆料公社」引發討論，當時轎車從路旁要往車道切，機車騎士不願禮讓對方繼續直行，但轎車加速硬是要切入機車前方，男騎士不滿按喇叭示警，批評駕駛「沒看到車喔！」。
男駕駛沒有道歉，而是反嗆「三小啦！」隨即在路中間下車，並用雞排怒砸騎士。男騎士說：「我有在錄哦！」男駕駛反嗆「錄啊！」但沒再有所動作，便開車離去。
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