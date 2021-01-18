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台東1膠筏船出海疑遭浪擊 1船員落海獲救無礙

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東太麻里鄉三和海邊，今天上午近7點時，傳出1艘膠筏欲出海作業欲時，疑因海象不佳，遭湧浪拍打導致船上有1人落海，海巡人員立即將落海人員救起無礙。這也是該海岸1個月內第2起漁民落海意外。

海巡第13岸巡隊表示，當時膠筏承載5名船員，實施定置漁網作業，出海時疑遭突然湧浪拍打，導致船上其中4名船員落海，海巡人員見狀立即跳入海中，順利將1名船員救援上岸，所幸沒有受傷。

據了解，去年12月間，該海岸也曾發生膠筏準備出海時，遭湧浪拍打導致船上4名船員落海，幸都自行游上岸，沒有大礙，這次同樣地點再傳出落海意外，海巡特別提醒漁民小心。

第13岸巡隊呼籲，近期因受東北季風影響，海象不佳，爾有強陣風，民眾出海作業或於岸際周邊活動時，應更加注意海象及氣候狀況，並留意自身安全。

台東太麻里鄉三和海邊，今天上午近7點時，傳出1艘膠筏欲出海作業欲時，疑因海象不佳，遭湧浪拍打導致船上有1人落海，海巡人員立即將落海人員救起無礙。圖／第13岸巡隊提供
台東太麻里鄉三和海邊，今天上午近7點時，傳出1艘膠筏欲出海作業欲時，疑因海象不佳，遭湧浪拍打導致船上有1人落海，海巡人員立即將落海人員救起無礙。圖／第13岸巡隊提供

海巡 漁民 台東

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