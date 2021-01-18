影／敬酒不喝爆衝突 台中南屯酒客打群架跟警裝熟

台中市南屯區文心南路一家KTV在今晨5時許發生酒客打群架，警方出動快打部隊20餘名警力到場，因現場有酒客失控，警方使用辣椒水制伏，其中一名鄧姓酒客，還跟到場指揮的南屯所長江松泳裝熟，「我認識你」，但也一併跟其他涉案4人，帶回派出所，全案將依聚眾鬥毆罪偵辦。

據查，鄧姓男子（28歲）與多名友人今天凌晨在南屯區文心南路的KTV飲酒、歡唱，期間鄧等人向另一群客人欲敬酒，但對方直說「根本不認識你們，幹嘛要喝」，雙方因此爆發口角，演變成肢體衝突，多名酒客在KTV內打群架。

當時第四警分局南屯所的警力正在該家KTV外守望，發生糾紛後，也出動快打部隊到場，過程中使用辣椒水，制伏失控的酒客，其中鄧姓男子認出到場指揮的南屯所長江松泳，還直說「我認識你」。

警方一共帶回鄧姓男子等5人，並依聚眾鬥毆罪偵辦，而被帶回派出所的游姓男子（33歲）也向警方表示，要告對方傷害，全案將依法後續查處。