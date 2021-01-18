影／不捨女山友摔斷腿忍痛 暖警講冷笑話逗樂她

台中市一名黃姓女子前天赴合歡山賞雪兼登山，未料登合歡主峰時不慎摔斷腿，高山警獲報到場後，見她疼痛難耐，為舒緩其情緒頻講「冷」笑話安撫，黃女才展笑顏；警方今呼籲上山注意保暖和安全，遇難時就對外求援，警消都樂於伸援。

仁愛警分局指出，寒流接力發威，合歡山達今年最大降雪量，大批遊客上山追雪，但因路面結冰，車輛打滑溜冰、雪鏈脫落或自撞等狀況多；近期雖回溫，但部分背陽的山徑步道仍結冰濕滑，16日就傳有民眾登山不慎摔倒，導致腿部骨折。

警方調查，黃女家住台中，16日與親友開車前往合歡山賞雪兼爬山，一行人在中午前就成功攀登合歡主峰，隨後下山返程，未料下午1時許時在，主峰登山步道第二平台疑因步道結冰不慎摔倒造成左小腿骨折，無法行走，因此報案請求協助。

仁愛警分局表示，獲報後隨即就近調派在武嶺執行雪季勤務的巡佐張勝華、洪宗文與保七合歡小隊員警前往處理，另評估救護車無法上山，便由巡邏車載救護人員上山救護，但因距離較遠，就由先到場的張、洪等員警了解並安撫傷者狀況。

只不過，山上低溫天冷，黃女又因摔倒骨折疼痛，頻說腳很痛，張姓員警說，為舒緩其不安情緒，在等待救護員到達時，邊講笑話給她聽，安撫她讓其忘記疼痛，黃女聽笑話後重展笑顏，也開玩笑回應「你們說的笑話是冷笑話，因為天氣很冷」。