影／硬切被叭氣噗噗！眼鏡男下車拿雞排怒砸騎士

台南日前發生行車糾紛，一名騎士遇上白色轎車從路旁要左切進入車道，由於他認為直行車應該先行，所以拒絕讓對方因而繼續直行；轎車加速硬要切入機車前方，騎士不滿猛按喇叭，抨擊駕駛「沒看到車喔！」。此舉惹怒轎車駕駛，拿著雞排開車的他火大嗆聲「三小啦！」，之後更下車將雞排砸向騎士。騎士指著自己的行車記錄器說「我有在錄喔」，駕駛則說「錄啊！」，不過沒再有所動作開車離去。

影片發出後引發網友熱議，「讓他紅起來」、「討厭這樣開車的人」。還有人對駕駛扔雞排的舉動嘲諷道，「下車就請雞排，真熱情」、「雞排是無辜的」。也有人覺得機車騎士太挑釁，「為什麼不互相一下呢？」、「被丟雞排剛好而已！不讓就不讓啊，幹嘛還要按喇叭啊？」。 轎車駕駛硬切被叭，下車用雞排砸騎士。翻攝／爆料公社