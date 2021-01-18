【專家之眼】遠洋巡護救援理所當然 絕非莫名其妙

蘇澳籍遠洋漁船「永裕興18號」上個月餘中途島北方海域失聯，經過我國外交單位協請美方協助搜尋，再經過在相同海域作業我國籍漁船接近觀察，不但呼叫無人回應，船上亦無人跡顯示。屏東籍漁船「億榮18號」並曾冒著暴風試圖進行拖救，儘管一度順利套上拖帶纜繩，但後續因海象惡劣造成纜繩斷裂，目前仍無法確認「永裕興18號」漁船內具體狀況。

政府順應漁民團體與家屬請求，海洋委員會考量漁民安危，派遣巡護八號前往救援，但臺灣大學法律學院國際法教授姜皇池於蘋果日報投書，以「一場莫名其妙的遠洋救難？」為題，就整體海洋巡護資源運作，質疑此等決策效益。但是姜教授文稿顯示其並未理解真實狀況，就提出此等評論，實在讓人遺憾；在此必須加以澄清，並表達支持政府派遣艦艇遠洋巡護救援此項決策。

姜教授在蘋果日報投書指稱「該海域已有美國海岸防衛隊，本可尋求美國就近協助逮捕船上人員，只要是我國同意或請求協助，在國際慣例與台美友好關係下，吾人應可期待美國應會予以協助。蓋如此既是國際合作之常例，亦是最為有效之執法模式。然即便美國有所顧忌或不願浪擲執法資源協助台灣，無法協助我國逮捕可能犯罪嫌疑人（假如有的話），則目前四周已有8艘台灣漁船，該等台灣漁船上人員，仍可依據「準現行犯概念」，協助政府將可能的犯罪嫌疑人逮捕，然後再交給政府處理，亦可達到避免讓犯罪嫌疑人逃脫之窘境。」

首先必須指出，媒體報導早就提到美國檀香山搜救中心已派出32架次定翼機，再加上海軍艦艇1艘次協助搜救，並且後續還要再賡續派遣搜救兵力協助作業；因此美國官方確實已經提供相當程度支援，我國外交單位亦已積極協調，必須在此加以肯定。

其次是姜教授顯然並不理解我國在該海域與各國在海上執法之合作關係；海巡署官方網頁，在海域執法項目下，有關公海巡護欄位中，明確指出我國依據「中西太平洋漁業委員會(WCPFC：Western and Central Pacific Fisheries Commission)」建立相互登臨檢查制度，海巡署每年定期派遣巡護船，執行2或3航次中西太平洋漁業巡護任務，每航次期程約70至90天，並在WCPFC組織架構下，與「庫克群島」、「澳洲」、「紐西蘭」、「美國」、「日本」及「法國」等6會員國進行相互登臨檢查，以善盡國際漁業管理責任及保護我國漁民作業安全。

因此我國協請美國提供支援，完全不會存在任何問題，而美國亦具體提供搜救支援。假若真是要請美方協助執法，絕對不會發生姜教授文中懷疑『有所顧忌或不願浪擲執法資源』情況，但若是權衡委由美國代為執法，對比我國既然具有遠洋巡護與執法能力，就「永裕興18號」目前狀況來說，顯然明確存在巡護執法目標，海巡署派遣艦艇前往處理，維護我國在公海上司法管轄權，其亦為國家主權之延伸，自是理所當然。

至於姜教授所提運用周邊海域作業我國漁船人員，援引「準現行犯概念」協助逮捕可能存在之嫌疑犯罪人，恐怕亦有爭議。依據刑事訴訟法第88條，得以現行犯論者，必須：「一、被追呼為犯罪人者。二、因持有兇器、贓物或其他物件或於身體、衣服等處露有犯罪痕跡，顯可疑為犯罪人者。」目前其他作業漁船接近「永裕興18號」時，發現全船根本毫無人跡，此時提出要協助逮捕「準現行犯」，實在是與現場狀況完全不符。

為何政府在明知「永裕興18號」船員凶多吉少狀況下，仍應派艦前往處理狀況，而不能視而不見棄之不顧委由美國處理。首先是我國確實具有遠洋公海執法巡護能力，當年籌建遠洋巡護艦艇就是要處理此種狀況，養兵千日用在此時完全合情合理。其次就政府公部門與家屬來說，都希望將事實真相弄清楚，特別是遠洋漁船失聯船員下落不明時，總是生要見人死要見屍，才能讓人不再有懸念猜疑，因此政府派遣艦艇前往執法偵查，為所應為並無不當。

最後必須指出，政府施政必須重視「價值」而非斤斤計較「價碼」，遠洋巡護執法與救援代價雖高，但仍須盡力執行，不能在成本上去精打細算。政府對於當年遠赴印度作戰之國軍墓園必須盡力維護，或是針對被日軍俘虜送至太平洋被迫執行艱苦勞役，不幸客死異鄉之忠骸必須全力尋回，甚至要慎重其事將忠靈迎回忠烈祠奉祀，這都有其精神意涵。

所以派遣海巡艦艇不遠千里至遙遠公海執法巡護與救援，是在表達政府支持遠洋漁業，保護漁民海上作業安全之決心，這對於漁民以及家屬來說何等重要。更何況政府有義務處理在海上漂流之我國籍漁船，不要讓其成為影響國際航行安全危險因素，這是面對國際社會應盡之道義責任，權衡其中利害關係與可能得失，政府必須有所作為，才能在爭取國際活動空間時理直氣壯。所以遠洋巡護救援理所當然，所作所為絕非莫名其妙，更不是「浪擲寶貴資源的遠洋救難秀」！