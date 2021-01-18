台中公園女引火成焦屍 多次留尋短字條夫這次沒守住

台中市第五警分局在今天凌晨4時許獲報，北屯區四平路仁愛公園疑有人自焚，警、消到場時，女子身上仍有殘火，經撲滅後，女子已明顯死亡，據查，死者是楊姓女子，年約60歲，曾多次留尋短字條，此次是趁丈夫睡覺時，偷跑出門，警、消初判無外力介入，今報請檢察官相驗。

台中市消防局今天凌晨4時許獲報，北屯區四平路仁愛公園傳出火警，楊姓女子（60歲）疑持打火機、汽油在現場自焚，水湳消防分隊獲報到場時，楊女已明顯死亡，火勢在5分鐘內撲滅，現場有查獲打火機殘骸。

第五警分局水湳所警方查出死者身分後，通知楊女丈夫到場，協助認屍與後續相驗程序，據查，楊女情緒不穩，曾多次表達尋短念頭，也曾在家留下尋短紙條，但都被丈夫阻止，但此次楊女趁丈夫熟睡時偷跑出門，釀成憾事。全案今將報請檢察官相驗，釐清死因。

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