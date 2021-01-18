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紅衣女揹長槍逛夜市 南警：玩具槍引人恐慌涉違社維法

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安平區昨晚8點多，1名穿紅色外套的女子，身上揹著1把長槍逛永華夜市，民眾受到恐慌驚嚇拍照後PO上網路社群。市警四分局警方獲報前往查訪，找到這名揹長槍的紅衣女，確認該長槍是買給孩子的玩具步槍，警方認為她的舉動有危害安全誤虞，依涉嫌違反社會秩序維護法移送法院裁罰。

警方說明，17日晚間 約9點，在台南市安平區永華夜市內發現1名陳姓女子（51歲）攜帶疑似玩具步槍，詢問陳女表示剛帶孩子去玩具店購買這把玩具步槍，玩具步槍價格昂貴怕被偷，她揹著玩具步槍逛夜市，不知道這樣做會造成民眾恐慌，她深感抱歉。

經員警檢視玩具槍是塑膠製，非氣體動力，填裝塑膠BB彈，初步判斷無殺傷力。員警查看後將玩具步槍歸還陳女並告誡須將玩具槍帶回家收好。但對於陳女帶著步槍物品上街，仍依違反社維法規定送交法院裁定。

警方表示，社維法第65條規定，無正當理由、攜帶類似真槍的玩具槍，而有危害安全之虞者，可處3天以下拘留或1萬8千元以下台幣罰鍰。

陳姓女子揹著玩具長槍逛夜市引起民眾恐慌，警方調查後依涉嫌違反社維法移送法院裁罰。圖／讀者提供
陳姓女子揹著玩具長槍逛夜市引起民眾恐慌，警方調查後依涉嫌違反社維法移送法院裁罰。圖／讀者提供

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