影／台南棺木墜地破裂遺體外露 禮儀師下跪道歉

「推棺木車很重，不能只人有一個人推棺木車，一旁還要有人護棺木。 」台南市南區殯儀館火化場昨天傳出罕見辦喪事意外。男性禮儀師將棺木放置推車要推進火化場，疑推到大門斜坡後，棺木墜地破裂，亡者遺體外露。葬儀業者洪隆說，將死者棺木移送火化場，一定要一路護送到底，不能有任何閃失，否則對死者家屬和死者都難以交代。

據了解，禮儀師將裝有吳姓往生男子遺體棺木，放上推車要推進火化場火化時，入口有處斜坡，禮儀師可能推斜了推車，棺木卡到門框，就用蠻力拖拉推車，造成整個棺木傾斜落地，棺蓋開口遺體外露。

「我聽到碰一聲他出來看，是棺木撞到門。」陳姓檢骨師說，他目擊到禮儀師先把遺體推進棺木裡，再把棺木推回檯車上，台南市殯儀管人員開了一間房間暫放毀損棺木，禮儀師趕緊從會館內運送一具新棺木，重新入殮遺體，安排在昨天下午火化。

承辦喪事江姓業者說，意外發生後動員所有人力，調度新火化棺木，備妥相關入殮用品，重新為亡者入殮，下午完成火化儀式。至於相關責任追究及賠償事宜，公司與喪家達成共識，等喪禮告一段落後再討論。肇事禮儀師相當自責還當場下跪請求家屬原諒。