休旅車輾石失控撞山壁翻車 四輪朝天擋路釀4傷

南投縣今天傳出車輛翻覆意外，黃姓男子見今天氣不錯帶親友一車4人前往信義鄉賞梅，未料返程疑精神不濟又不熟路況，駕車輾壓到路邊石頭，車輛失控自撞山壁後翻覆，現場民眾協助將人救出，所幸傷勢輕微，救護車送醫後均無礙。

南投縣消防局指出，今下午3時3分獲報水里鄉台21線下郡坑口路段，有車輛翻覆在路中央，車上有人員受困，當下調派鄰近水里、集集等分隊救護車、器材車等人車馳援，到場時現場有民眾熱心協助車上駕駛、乘客4人脫困。

據了解，54歲黃姓駕駛見今天天氣好，帶親友1行4人赴信義鄉賞梅，未料返程行經台21線81公里處下郡坑口路段時，疑因精神不濟且不熟路況不慎輾壓路邊石頭，再自撞山壁，車輛失控翻覆，四輪朝天打橫躺在路中央，路人急報案。

南投縣消防局表示，獲報到場後，車上4人已由現場民眾協助脫困，經初步檢傷，傷勢狀況輕微，因此兩人一車，用2台救護車將他們送往竹山秀傳醫院救治，所幸均無大礙。

但該起事故造成周邊交通打結，下午約4時才恢復通行。