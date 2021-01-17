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還原犯罪手機靠它 高雄關帝廟花200萬捐3套給警方

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄苓雅區關帝廟今天捐贈3套「尖端數位鑑識取證設備」給市警局，由新任局長黃明昭受贈，黃明昭說，去年底網路貼文「跨年夜血洗台灣」的嫌犯，警方也靠這套設備還原資料移送法辦；他回頒感謝狀，致謝廟方充實警方數位科技採證能量。

據了解，1套數位鑑識取證設備包括硬體、軟體，能將犯嫌的手機或電腦還原已刪掉的資料，取出佐證犯罪的電磁紀錄，每套市值80幾萬元，關帝廟捐贈破3套總值超過200萬；未來2套給高市刑大、1套給關帝廟轄區苓雅警分局運用。

局長黃明昭表示，去年底有人在網路散布「跨年夜血洗台灣」、要到各大景點屠殺等，引起人心惶惶，警方逮捕幕後盜用帳號的實際PO文者，就要靠這套設備將扣得的手機還原資料，才有辦法移送法辦；黃明昭認為，現今犯罪不只像以前打打殺殺，多在網路上，需透過科技還原來找到犯罪事證，警方的設備也要精進，把數位證據擷取、保全、鑑識、分析與證據呈現。

關帝廟成立的「武廟教育基金會」，常年發放清寒獎助學金，也賑濟低收入戶白米等物資，主委黃富濃透露，廟方自15年來捐出26輛救護車、2輛復康巴士、1輛沐浴車；據透露，關帝廟原有意捐偵防車，不過警方已編列公務車的預算，廟方得知當今偵查科技犯罪的困難度，於是決定改贈數位鑑識設備。

「尖端數位鑑識取證設備」可還原嫌犯的手機或電腦中資料，讓檢警作為佐證犯行的重要事證。記者林伯驊／翻攝
「尖端數位鑑識取證設備」可還原嫌犯的手機或電腦中資料，讓檢警作為佐證犯行的重要事證。記者林伯驊／翻攝
高雄苓雅區關帝廟今天捐贈3套「尖端數位鑑識取證設備」給市警局。記者林伯驊／翻攝
高雄苓雅區關帝廟今天捐贈3套「尖端數位鑑識取證設備」給市警局。記者林伯驊／翻攝
高市警局長黃明昭（右）今代表接受關帝廟贈送數位採證設備。記者林伯驊／翻攝
高市警局長黃明昭（右）今代表接受關帝廟贈送數位採證設備。記者林伯驊／翻攝

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