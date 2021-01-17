還原犯罪手機靠它 高雄關帝廟花200萬捐3套給警方

高雄苓雅區關帝廟今天捐贈3套「尖端數位鑑識取證設備」給市警局，由新任局長黃明昭受贈，黃明昭說，去年底網路貼文「跨年夜血洗台灣」的嫌犯，警方也靠這套設備還原資料移送法辦；他回頒感謝狀，致謝廟方充實警方數位科技採證能量。

據了解，1套數位鑑識取證設備包括硬體、軟體，能將犯嫌的手機或電腦還原已刪掉的資料，取出佐證犯罪的電磁紀錄，每套市值80幾萬元，關帝廟捐贈破3套總值超過200萬；未來2套給高市刑大、1套給關帝廟轄區苓雅警分局運用。

局長黃明昭表示，去年底有人在網路散布「跨年夜血洗台灣」、要到各大景點屠殺等，引起人心惶惶，警方逮捕幕後盜用帳號的實際PO文者，就要靠這套設備將扣得的手機還原資料，才有辦法移送法辦；黃明昭認為，現今犯罪不只像以前打打殺殺，多在網路上，需透過科技還原來找到犯罪事證，警方的設備也要精進，把數位證據擷取、保全、鑑識、分析與證據呈現。