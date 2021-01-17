快訊

台南棺木墜地破裂遺體外露 禮儀師下跪道歉

泰羽賽／身體不舒服 戴資穎丟冠喊對不起

刑事局：帳戶出現不明匯款 恐遭詐騙集團盜用

中央社 / 台北17日電

刑事局今天表示，有民眾日前發現帳戶收到網路拍賣平台匯款，但金額僅新台幣1元，民眾聯繫客服後，才發現帳戶被詐騙集團盜用；民眾帳戶收到不明款項，應先向銀行查證或報警。

刑事局發布新聞資料指出，近期接獲民眾報案，指稱金融帳戶收到網路拍賣平台匯款，但金額只有1元，向客服反映，才知個資和帳戶已遭詐騙集團冒用。

刑事局表示，詐騙集團取得被害人個資後，不僅註冊網路拍賣平台賣家，也取得匯款認證，經被害人告知客服，網站也立即把帳號停權。

刑事局日前也接獲民眾報案，指稱家中長輩未曾透過手機門號買網路遊戲點數，卻收到遊戲公司傳送認證碼簡訊，初步調查，詐騙集團盜用長輩手機門號向遊戲公司申請帳號。

刑事局表示，詐騙集團取得遊戲點數後，透過程式，刪除被害人手機內簡訊，再把遊戲點數儲值到人頭遊戲帳號，讓被害人手機門號變為歹徒使用詐騙人頭門號。

刑事局指出，為避免金融帳戶遭詐騙集團盜用，成為收取詐騙款項的帳戶，若帳戶收到不明款項，可向銀行詢問款項來源，若確認遭冒名申辦，可直接報警；也不要隨便點擊網站或簡訊內的不明連結，以免手機門號遭歹徒盜用。

詐騙集團 個資 網路遊戲

延伸閱讀

疫情遊學逾期居留澳洲 雲林警方巧妙跨國解危

未購物卻收「貨到付款」？「盲發快遞」詐騙集團是怎麼玩出一條產業鏈

桃警刑事局聯手緝毒破販毒集團逮7人 起出4000公克毒品

新卸任都叫廖局長 刑事局副局長廖訓誠調升嘉縣警局

相關新聞

休旅車輾石失控撞山壁翻車 四輪朝天擋路釀4傷

南投縣今天傳出車輛翻覆意外，黃姓男子見今天氣不錯帶親友一車4人前往信義鄉賞梅，未料返程疑精神不濟又不熟路況，駕車輾壓到路...

還原犯罪手機靠它 高雄關帝廟花200萬捐3套給警方

高雄苓雅區關帝廟今天捐贈3套「尖端數位鑑識取證設備」給市警局，由新任局長黃明昭受贈，黃明昭說，去年底網路貼文「跨年夜血洗...

台中5寶爸辭職「感謝外界關心」 奶奶將出獄可帶孩

台中市育有5名幼齡小孩的27歲江姓男子，因為上網販售嬰兒推車引發各界關心，有洗車業者給予兼職機會，但他上工5天後便離職，...

國道退休警員與妻尋短雙亡 同事惋惜

台中市鄭姓退休警員在今天上午被人發現，與妻子在北區的租屋處燒炭尋短，警、消破門後，二人都已明顯死亡，估計死亡時間超過7天...

聚賭不忘防疫？高雄大寮鐵皮屋藏48人 群聚都戴口罩

聚賭也不忘遵守防疫政策，高雄市大寮區一處偏遠處稻田鐵皮屋常聚集人潮，出入人員多且複雜，警方懷疑內藏職業賭場，今天凌晨持搜...

網傳台南市出現假車禍詐財？ 南警：假訊息

有網友在臉書社群發文，內容指稱台南市安南區史博館附近路口，疑有假車禍與假警察情形，當事人並曾打電話報警；台南市警三分局今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。