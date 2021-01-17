刑事局：帳戶出現不明匯款 恐遭詐騙集團盜用

刑事局今天表示，有民眾日前發現帳戶收到網路拍賣平台匯款，但金額僅新台幣1元，民眾聯繫客服後，才發現帳戶被詐騙集團盜用；民眾帳戶收到不明款項，應先向銀行查證或報警。

刑事局發布新聞資料指出，近期接獲民眾報案，指稱金融帳戶收到網路拍賣平台匯款，但金額只有1元，向客服反映，才知個資和帳戶已遭詐騙集團冒用。

刑事局表示，詐騙集團取得被害人個資後，不僅註冊網路拍賣平台賣家，也取得匯款認證，經被害人告知客服，網站也立即把帳號停權。

刑事局日前也接獲民眾報案，指稱家中長輩未曾透過手機門號買網路遊戲點數，卻收到遊戲公司傳送認證碼簡訊，初步調查，詐騙集團盜用長輩手機門號向遊戲公司申請帳號。

刑事局表示，詐騙集團取得遊戲點數後，透過程式，刪除被害人手機內簡訊，再把遊戲點數儲值到人頭遊戲帳號，讓被害人手機門號變為歹徒使用詐騙人頭門號。

刑事局指出，為避免金融帳戶遭詐騙集團盜用，成為收取詐騙款項的帳戶，若帳戶收到不明款項，可向銀行詢問款項來源，若確認遭冒名申辦，可直接報警；也不要隨便點擊網站或簡訊內的不明連結，以免手機門號遭歹徒盜用。