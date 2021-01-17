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台中5寶爸辭職「感謝外界關心」 奶奶將出獄可帶孩

中央社 / 台中17日電

台中5寶爸身兼兩職，但體力不濟，已辭去洗車工作。圖／台中行善團提供
台中5寶爸身兼兩職，但體力不濟，已辭去洗車工作。圖／台中行善團提供
台中市育有5名幼齡小孩的27歲江姓男子，因為上網販售嬰兒推車引發各界關心，有洗車業者給予兼職機會，但他上工5天後便離職，江男今天出面感謝各界關心，並說明離職原委。

台中市一名育有5個小孩的27歲江男，上月在臉書發文說要求售嬰兒推車籌錢，為生病的小孩看病，一度遭網友質疑是詐騙集團，經由社團法人台中行善團協會理事長柯朝枝與團長張茗富前往探視，發現這一家人擠在10多坪的頂樓加蓋房子裡，而5個小孩最小的只有6個月大，最大的小孩6歲。

江男日前在各界協助轉介從事大樓防水工程工作，另有洗車業者給予兼職工作，江男一人身兼兩職，但洗車業者日前表示，他僅做5天便離職，消息一出引發網友熱議。

江男今天出面感謝各界的關心，並向曾協助他的人致歉，江男接受媒體聯訪表示，平時從事防水工程都是高樓，需要相當體力，身兼兩份工作較為吃力，若發生意外恐無法照顧小孩，洗車工作離職是因生病發燒，感謝給予工作機會的業者。

江男說，母親先前因案入獄，今年已取得假釋資格將出獄，未來母親可以協助照顧小孩，妻子也可以工作幫忙分擔家計，夫妻未來會努力工作養家。

離職

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