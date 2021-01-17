快訊

強烈大陸冷氣團發威！今晚明晨剩6度 周五變天全台有雨

高雄英迪格酒店傳「遭法拍29億」！業者：房客不受影響

苗栗市鐵皮屋火警 退休消防員熱心助架梯救人

中央社 / 苗栗縣17日電

苗栗市中山路旁一間廣告社今天中午發生火警，火勢一度猛烈，濃煙竄進隔壁超商，顧客和員工紛紛走避，但2樓有1名婦人受困，所幸熱心退休消防員協助架梯即時脫困。

苗栗縣消防局中午12時許接獲通報，苗栗市中山路有民宅起火，隨即派遣苗栗、頭屋以及特搜等分隊前往搶救，抵達火警地點發現一間由鐵皮搭建而成的廣告社已全面燃燒，火舌不斷往屋外竄出，不時還傳出爆裂聲響，消防隊員趕緊拉出水線灌救。

第一時間發現火警的退休消防隊員劉彥安表示，騎車返家途中，行經中山路看見天空冒著黑煙，懷疑附近可能發生火警，停下機車前往查看，果然發現便利超商後方空地，堆放許多物品已經起火燃燒，於是馬上打119通報消防隊前往。

劉彥安指出，當時便利商店2樓一名婦人因濃煙火勢近逼，無法逃出，不斷呼救，為把握救人黃金時間，當消防車一抵達，他趕緊幫忙拿下雙截梯架設，由消防分隊長上去，將婦人救下來，所幸無人傷亡。

消防隊在30分鐘內，迅速撲滅火勢，獲救女屋主心有餘悸表示，火勢從房屋後方的廣告社竄出，不排除有人亂丟菸蒂引發火舌，不過，星期天廣告社無人上班，詳細起火原因還要由火場鑑識小組進一步鑑定。

廣告 超商

延伸閱讀

聚賭不忘防疫？高雄大寮鐵皮屋藏48人 群聚都戴口罩

花蓮鐘表行火警 男全身60％燒燙傷送醫

陳庭妮耍帥撞頭 劉冠廷「火神」觸鳳梨禁忌報到就火警

母抱嬰墜樓 鳳山火警3死1命危

相關新聞

台中5寶爸身兼兩職每天做18小時病倒 決定先辭洗車再打算

台中27歲的5寶爸江先生，去年平安夜因沒錢讓女兒看病，上網求售女兒嬰兒車，要籌醫藥費，消息曝光，有老闆願意提供工作機會，...

嚇壞！二客排餐64萬元 店家急尋客人找發票

二份豬、雞排餐打成64萬元發票，店家嚇壞，急尋客人！彰化縣員林市雅典那之宴餐廳昨天中午二名客人點了二份排餐共803元，店...

船長氣炸！屏東漁船海上勇救22人 返台卻被猛催20萬元檢疫費

東港籍漁船「閩發漁」，日前接獲相關單位通知，於菲律賓海域有一艘巴拿馬籍貨船起火，便隨即馳援，豈料，回程時，卻遭漁業署告知...

聚賭不忘防疫？高雄大寮鐵皮屋藏48人 群聚都戴口罩

聚賭也不忘遵守防疫政策，高雄市大寮區一處偏遠處稻田鐵皮屋常聚集人潮，出入人員多且複雜，警方懷疑內藏職業賭場，今天凌晨持搜...

漁船救22人卻被說超載 漁業署滅火：是提醒注意安全

東港籍漁船「閩發漁」1月13日救起在菲律賓東邊發生爆炸的巴拿馬籍貨輪「永豐」YONG FENG）船上22名船員，回程卻超載...

台中夜店出現羊駝？ 動保處長：從沒想過的事

俗稱「草泥馬」的羊駝竟出現在夜店，台中市一家夜店被檢舉今天凌晨出現羊駝，台中市動保處人員立即到場查看，未發現羊駝在夜店內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。