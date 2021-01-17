苗栗市鐵皮屋火警 退休消防員熱心助架梯救人
苗栗市中山路旁一間廣告社今天中午發生火警，火勢一度猛烈，濃煙竄進隔壁超商，顧客和員工紛紛走避，但2樓有1名婦人受困，所幸熱心退休消防員協助架梯即時脫困。
苗栗縣消防局中午12時許接獲通報，苗栗市中山路有民宅起火，隨即派遣苗栗、頭屋以及特搜等分隊前往搶救，抵達火警地點發現一間由鐵皮搭建而成的廣告社已全面燃燒，火舌不斷往屋外竄出，不時還傳出爆裂聲響，消防隊員趕緊拉出水線灌救。
第一時間發現火警的退休消防隊員劉彥安表示，騎車返家途中，行經中山路看見天空冒著黑煙，懷疑附近可能發生火警，停下機車前往查看，果然發現便利超商後方空地，堆放許多物品已經起火燃燒，於是馬上打119通報消防隊前往。
劉彥安指出，當時便利商店2樓一名婦人因濃煙火勢近逼，無法逃出，不斷呼救，為把握救人黃金時間，當消防車一抵達，他趕緊幫忙拿下雙截梯架設，由消防分隊長上去，將婦人救下來，所幸無人傷亡。
消防隊在30分鐘內，迅速撲滅火勢，獲救女屋主心有餘悸表示，火勢從房屋後方的廣告社竄出，不排除有人亂丟菸蒂引發火舌，不過，星期天廣告社無人上班，詳細起火原因還要由火場鑑識小組進一步鑑定。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言