苗栗市鐵皮屋火警 退休消防員熱心助架梯救人

苗栗市中山路旁一間廣告社今天中午發生火警，火勢一度猛烈，濃煙竄進隔壁超商，顧客和員工紛紛走避，但2樓有1名婦人受困，所幸熱心退休消防員協助架梯即時脫困。

苗栗縣消防局中午12時許接獲通報，苗栗市中山路有民宅起火，隨即派遣苗栗、頭屋以及特搜等分隊前往搶救，抵達火警地點發現一間由鐵皮搭建而成的廣告社已全面燃燒，火舌不斷往屋外竄出，不時還傳出爆裂聲響，消防隊員趕緊拉出水線灌救。

第一時間發現火警的退休消防隊員劉彥安表示，騎車返家途中，行經中山路看見天空冒著黑煙，懷疑附近可能發生火警，停下機車前往查看，果然發現便利超商後方空地，堆放許多物品已經起火燃燒，於是馬上打119通報消防隊前往。

劉彥安指出，當時便利商店2樓一名婦人因濃煙火勢近逼，無法逃出，不斷呼救，為把握救人黃金時間，當消防車一抵達，他趕緊幫忙拿下雙截梯架設，由消防分隊長上去，將婦人救下來，所幸無人傷亡。

消防隊在30分鐘內，迅速撲滅火勢，獲救女屋主心有餘悸表示，火勢從房屋後方的廣告社竄出，不排除有人亂丟菸蒂引發火舌，不過，星期天廣告社無人上班，詳細起火原因還要由火場鑑識小組進一步鑑定。