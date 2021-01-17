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國道退休警員與妻尋短雙亡 同事惋惜

聯合報 / 記者陳宏睿賴香珊／台中即時報導

台中市鄭姓退休警員在今天上午被人發現，與妻子在北區的租屋處燒炭尋短，警、消破門後，二人都已明顯死亡，估計死亡時間超過7天，鄭家人今天下午從南投趕往台中，配合檢警相驗，鄭家屬低調，拒絕受訪，僅表示平常因工作關係，少與鄭聯繫，也不清楚鄭的財務狀況，鄭的同事則說，鄭好相處，發生意外，十分惋惜。

據查，鄭姓男子的母親、哥哥、姊姊今天接獲警員通知後，在今天下午3時許趕抵台中，配合認屍及檢警後續相驗，鄭胞兄透露，平常因自己也是輪班工作，與弟弟聯繫少，一年沒聯繫幾次，不清楚弟弟的財務狀況，也不知弟弟為何會尋短，更遑論高齡的母親，都不知弟弟為何尋短。

鄭退休前任職的國道警察單位表示，他任職該單位至少10年，出勤狀況都很正常，去年6月申請退休，是個很正直的人。

鄭的同事也說，鄭是很好相處的同事，很和善總是笑笑的，與大家的互動都很不錯，未料卻發生這種事，十分驚訝，也相當遺憾。

台中市鄭姓男子（47歲）在去年6月間，從服務的國道警察單位退休，與大陸籍的張姓妻子（46歲）住在台中市北區的大樓套房內。今天上午10時許，大樓管理員報案，鄭套房內傳出惡臭，警、消破門後，二人已明顯死亡，現場無外力破壞、打鬥痕跡，無遺書，另地板有擺放多個炭盆、多包木炭等物品，還有一張本票與一張借據，署名人都是張女，金額約60多萬元，全案今報請檢察官相驗，釐清死因。

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台中市北區某大樓今天傳出有退休警員與妻一同輕生的意外，警、消破門時，二人都已明顯死亡。記者陳宏睿／攝影
台中市北區某大樓今天傳出有退休警員與妻一同輕生的意外，警、消破門時，二人都已明顯死亡。記者陳宏睿／攝影

台中市 警察

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