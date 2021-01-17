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網傳台南市出現假車禍詐財？ 南警：假訊息
有網友在臉書社群發文，內容指稱台南市安南區史博館附近路口，疑有假車禍與假警察情形，當事人並曾打電話報警；台南市警三分局今天說，警分局查證，網友所說時段並無接獲報案，和順派出所所長立即留言，請發文者進一步提供詳細時間地點，或直接到派出所報案，以利查辦，但該貼文不久後就刪除了，研判是假訊息。
網友PO文指出，1月14日將近晚上12點，開車行經台南市安南區史博館附近路口，突然阿伯跳出來說他被撞了，他報警後約5分鐘，警察就來了，朋友認為警察不可能這麼快就來，就不理會對方，年關將近請民眾要注意。
警方說，由於發文者已刪文，也未進一步提供訊息供警方查證，認為可能是假訊息，請民眾不要再轉傳未經證實的文字內容，以免造成民眾恐慌，也避免造成自己觸犯相關法律的可能。
根據社會秩序維護法第63條第1項第3款：「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，依法可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。
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