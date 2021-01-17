乘客控告小黃司機急煞導致骨折 檢不起訴：應繫安全帶

翁姓計程司機遭李姓乘客控告，行駛期間突然緊急煞車，害他膝蓋撞到駕駛座椅子，導致髕骨骨折，提告過失傷害罪嫌，士檢偵結認為，乘客應繫上安全帶，應可避免受傷，難認司機過失，以不起訴處分。

去年10月3日早上5時許，翁司機開車載李姓乘客行經北市南京西路、承德路2段路口，正要左轉承德路時，突然緊急煞車，導致沒繫上安全帶的李，左膝蓋撞到椅子左側髕骨骨折。

翁供稱，乘客搭乘時全身酒味，當時要左轉承德路，路口號誌是紅燈轉綠燈，慢速要準備左轉，剛好斑馬線有名婦人過馬路，才會踩煞車，但當時車速很慢，完全不知道乘客撞到，乘客還自己下車關門離開。

翁稱，車門、座位後方、椅背都有貼上「請繫上安全帶」的標語，車內廣播也會提醒要繫安全帶，乘客都沒有提到受傷，路中有經過馬偕醫院，如果知道送傷就會在醫院下車就醫。

經行車記錄器顯示，乘客在路口沒有表示撞到、疼痛，下車前也沒有口頭反應。檢察官認為，乘客未依指繫綁安全帶，且計程車行經路口沒有和路口婦人發生碰撞，婦人未受傷。