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影／太誇張！把太平山步道護攔撞斷成數截 肇事還落跑

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭縣即時報導

太平山國家森林遊樂區最佳觀賞雲海的「觀雲棧道」，啟用至今才半個月竟遭嚴重撞毀，鋼質護攔斷成數截，甚至90度對折。由於沒有監視器羅東林管處把照片貼網緝兇，掀起民眾熱議，有人大罵「肇事還落跑」，徵求行車紀錄器或目擊證人。

為了方便前往太平山的遊客觀賞雲海大景，羅東林管處在前往太平山的道路「宜專一線」旁，興建長1公里多的觀雲棧道，是步行的絕佳拍照熱點。民眾見被撞毀嚴重，不禁留言罵「太扯了」，「誇張～哪個白癡撞的？」「太惡劣」，「撞成這樣，落跑太不應該」「才開放15天就被撞成這樣」「山路殺手三寶?」，「是路面打滑嗎」，呼籲「肇事者出面自首」。

從影片及照片中，鋼質護攔被撞得十分嚴重，不但斷成數截，有的還直接90度對折，木柱也歪曲扭斜，散落一地，現場留下疑似肇事車輛保險桿，可見當時撞繫的力道相當大。

林務局羅東林管處表示，損壞棧道路段長段約5公尺，由於現場沒有監視器，希望有熱心民眾能夠提供行車紀錄器給他們；有民眾在太平山臉書粉專留言，疑為14日下午被撞，不過有太平山員工在15日中午上山，這地方還是完好的，研判應該是15日下午才撞壞。

觀雲棧道位於「宜專一線」23.1公里到24.4公里之間，長1公里多，人車分道，全長步行約20至25分鐘，這個路段位於見睛步道景區與太平山莊之間，已經很接近太平山莊，是觀賞雲海或山嵐的絕佳步道，路寬可以兩車交會。

有人懷疑，是否車輛打滑才會把護欄撞得如此嚴重，但羅東林管處持保留態度，因15日天氣很好，也沒下雪，該路段平坦，有可能是車速太過或超車不慎所致，目前正徵求行車紀錄器。三星警分局巡邏時也獲知此事，在現場擺設交通錐，根據現場遺留跡證調閱監視器偵辦中。

有遊客開車把太平山觀雲棧道的護攔撞斷成數截後，竟然落跑，惹來眾怒，羅東林管處徵求行車紀錄器，要揪出肇事者。圖／林管處提供
有遊客開車把太平山觀雲棧道的護攔撞斷成數截後，竟然落跑，惹來眾怒，羅東林管處徵求行車紀錄器，要揪出肇事者。圖／林管處提供
有遊客開車把太平山觀雲棧道的護攔撞斷成數截後，竟然落跑，惹來眾怒，羅東林管處徵求行車紀錄器，要揪出肇事者。圖／林管處提供
有遊客開車把太平山觀雲棧道的護攔撞斷成數截後，竟然落跑，惹來眾怒，羅東林管處徵求行車紀錄器，要揪出肇事者。圖／林管處提供
有遊客開車把太平山觀雲棧道的護攔撞斷成數截後，竟然落跑，惹來眾怒，羅東林管處徵求行車紀錄器，要揪出肇事者。圖／林管處提供
有遊客開車把太平山觀雲棧道的護攔撞斷成數截後，竟然落跑，惹來眾怒，羅東林管處徵求行車紀錄器，要揪出肇事者。圖／林管處提供
有遊客開車把太平山觀雲棧道的護攔撞斷成數截後，竟然落跑，惹來眾怒，羅東林管處徵求行車紀錄器，要揪出肇事者。圖／林管處提供
有遊客開車把太平山觀雲棧道的護攔撞斷成數截後，竟然落跑，惹來眾怒，羅東林管處徵求行車紀錄器，要揪出肇事者。圖／林管處提供
有遊客開車把太平山觀雲棧道的護攔撞斷成數截後，竟然落跑，惹來眾怒，羅東林管處徵求行車紀錄器，要揪出肇事者。圖／林管處提供
有遊客開車把太平山觀雲棧道的護攔撞斷成數截後，竟然落跑，惹來眾怒，羅東林管處徵求行車紀錄器，要揪出肇事者。圖／林管處提供

太平山 羅東 監視器

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