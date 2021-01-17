豐洲國小幼兒園太陽派出所成立 邀警察參觀指導

台中市神岡區豐洲國小幼兒園成立太陽派出所，小朋友以寶特瓶自製無線電和警用機車，模擬警察上班情形，也邀豐原警分局豐洲派出所員警參訪，員警說明警察工作內容，警察和小朋友互動，也藉此機會宣導預防犯罪。

豐原分局豐洲派出所前天收到來自豐洲國小幼兒園太陽派出所邀請卡，邀請豐洲派出所員警到太陽派出所參訪，警方隨即安排時間參訪，同時向小朋友宣導預防犯罪。

豐洲國小幼兒園自行於園內設立太陽派出所，模擬一般派出所上班情況，模擬6大勤務，更自行利用隨手可得的物品、寶特瓶自製成無線電、警用機車，藉由劇情演出，由太陽派出所接獲報案後，再呼叫線上開車巡邏小警察至地點處理事故，過程活潑。

小小員警向員警詢問真實處理方式與情形，藉由在太陽派出所實際演練，由員警現場指導處理事故時應注意事項與方式，模樣逼真；豐洲國小表示，希望小朋友在透過劇情演出中，實地演練，體驗到員警上班執勤中狀況，不只可初步建立守法觀念，更可以體驗到員警辛勞。