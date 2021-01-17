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農曆春節將來臨 警分局長率團反詐起跑
農曆春節即將到來，警方擔心民眾頻繁接觸網路消費，以致接收詐騙訊息及來電頻次增加，台北市文山一警分局犯罪預防宣導團，昨天開始陸續前往文山區各里加強預防詐騙宣導，現場發放各類犯罪預防宣導文宣與民眾互動，吸引許多民眾排隊索取文宣品，在熱鬧氣氛中與里民們共同準備迎接春節。
警方考量歲末年終，因旅遊消費、返鄉團圓、採買年貨及資金流通等需求，加上疫情加速數位交易的普及，民眾頻繁接觸網路消費，以致接收詐騙訊息及來電頻次增加，為防範詐欺犯罪猖獗，文山一分局分局長吳在堂率員警到各里設立犯罪預防宣導攤位，除分送各類犯罪預防宣導文宣及宣導品外，警方也透過有獎徵答贈送精美小禮物的方式，加深民眾對時下詐欺手法(假網拍、解除分期付款、假投資詐財、假交友、猜猜我是誰)的印象，並分享被害人遭詐騙的案例，讓民眾接到詐騙電話時不會再驚慌失措，而是學會反詐神技「一聽、二掛、三查證」。
文山一分局表示，為保障民眾的財產安全，農曆春節前，警方「2021年重要節日安全維護工作」的加強預防詐騙宣導也開始起跑，將深入社區針對高風險被害族群，加強防詐宣導，期望透過關懷民眾等相關積極作為以防患未然，希望提高民眾自我防衛能力、降低被害機會；同時也呼籲市民多留意身旁可疑人、事、物，如發現居家周邊環境有影響治安可疑情事，請立即撥打110報警，共同維護社會治安。
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