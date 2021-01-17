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疑操作耕耘機不慎 7旬翁連人帶車翻下1層樓高梯田
一名73歲林姓老翁15日在新竹縣山區開著約半公噸的耕耘機進行翻土種植高麗菜，不料疑操作不慎，意外連人帶車翻下約一層樓高的梯田，翻覆的耕耘車直接將林壓住，導致他頭部受創，消防人員獲報趕抵，林已無生命跡象，細節仍待調查釐清。
消防局指出，15日下午3點24分接獲通報，指新竹縣山區發生翻車意外，派員到場發現，林翁的同事正幫其進行心肺復甦術，救護人員接手後發現林的頭部嚴重受創，血不斷湧出，檢查後已無生命跡象。
據悉，林翁並非當地人，是受雇來山區幫忙農務，因地主最近想種植高麗菜，請人來協助除草、耕耘、翻土等工作，15日林與同事一起上山耕作，但同事忽然驚覺林消失蹤影，覺得有異，趕緊到處查看，發現林連人帶車摔下約3公尺梯田，遭耕耘機重壓在地。
林翁的同事第一時間雖將其救出，並立刻施以心肺復甦術，但林因頭部重創，即使救護人員趕抵急救，仍當場失去生命跡象。經警方、消防人員查看，事發地點是一片梯田，林疑似不熟悉地形，在操作耕耘機時不慎連人帶車摔下，不過，整起意外原因與細節還待釐清。
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