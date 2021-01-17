疑操作耕耘機不慎 7旬翁連人帶車翻下1層樓高梯田

一名73歲林姓老翁15日在新竹縣山區開著約半公噸的耕耘機進行翻土種植高麗菜，不料疑操作不慎，意外連人帶車翻下約一層樓高的梯田，翻覆的耕耘車直接將林壓住，導致他頭部受創，消防人員獲報趕抵，林已無生命跡象，細節仍待調查釐清。

消防局指出，15日下午3點24分接獲通報，指新竹縣山區發生翻車意外，派員到場發現，林翁的同事正幫其進行心肺復甦術，救護人員接手後發現林的頭部嚴重受創，血不斷湧出，檢查後已無生命跡象。

據悉，林翁並非當地人，是受雇來山區幫忙農務，因地主最近想種植高麗菜，請人來協助除草、耕耘、翻土等工作，15日林與同事一起上山耕作，但同事忽然驚覺林消失蹤影，覺得有異，趕緊到處查看，發現林連人帶車摔下約3公尺梯田，遭耕耘機重壓在地。