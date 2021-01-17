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民間合辦捐血需給禮？ 台中捐血中心：不鼓勵
天冷引起血荒的問題經過媒體報導後，據台中捐血中心指出，這兩日捐血人數已有回升，但以台中捐血中心所負責的中彰投和雲林四地而言，目前血量仍然不足，仍歡迎公司行號或辦公大樓利用非假日時間舉辦捐血活動，而且不須準備什麼捐血禮，捐血中心已自備有飲料、餅乾和紀念品。
捐血中心人員指出，中彰投和雲林地區總計有8輛的捐血車，其餘就靠10個固地捐血點的捐血量，，每輛捐血車和固地點每天約可獲得150至兩百袋的血量，但中彰投和雲林每天的血液消耗量就要1800袋，需血量非常大。
捐血中心林尚賢說，目前許多公益團體都響應捐血，由捐血中心派出捐血車前往，但假日部分大概都已有約，若有團體想要配合舉辦，最好利用非假日的平日時段。
他說，許多團體舉辦捐血活動都會貼心的送些禮物，表示對捐血者的慷慨付出鮮血的感謝，這些禮物從牛排券、電影票都有，甚至有人送人蔘茶，也的確會吸引一些人捐血，但捐血中心並不鼓勵這麼做，因為若一旦沒有這樣的手筆，恐就會影響捐血的意願，並希望捐血活動仍回到救人的初衷。
台中捐血中心今表示，鑑於後面還有春節即將到來，以及冬天又是用血多的季節，必須趕緊再儲存足夠的血，希望社會各界踴躍挽袖捐血，各大型社會公益團體亦在此時多舉辦捐血活動。
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