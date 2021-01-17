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82歲癱婦與智障兒相依為命 無力整理家裡替代役男送暖

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導

年節將近，永和區公所結合永和區戶政事務所及永和區衛生所替代役們，日前辦理歲末年終關懷獨居長輩及協助居家環境清潔活動。轄內一名高齡82歲的王奶奶因病癱瘓臥床，與智能不足的兒子相依為命，家裡環境髒亂，生活起居只能依賴志工協助，經替代役男打掃後，家中煥然一新，公所也送上養生沖調禮盒及按摩枕，讓他們可以舒適的過個好年。

第一次參與清潔打掃活動的陳姓役男表示，覺得活動很有意義，從中學習照顧弱勢族群，培養同理心，展現敬老愛老與服務社會精神。永和區長陳怡君說，弱勢獨居長者因為身體與經濟狀況，少有外出機會，需要更多的關懷與陪伴，藉由公所關懷弱勢活動，結合各單位役男們一起加入助人行列，將溫暖送進各個角落。

另外，新店區一名66歲的葉奶奶，因子女工作關係未能同住，獨居在新店區，身體狀況不佳，生活無法自理，平日由新北市失能者服務協會定期訪視及協助送餐。新店區公所日前也帶領所內4名替代役男，協助葉奶奶整理居家環境及生活關懷。

新店區長朱思戎表示，在公所服役的役男都是在地的孩子，透過這項公益活動，除了能幫助獨居長者外，也能讓役男有機會能在服役期間回饋自己的家鄉，培養社會責任。公所也送上賀年祝福禮按摩枕及養身沖泡飲品，希望能給長者一個舒適的居家環境，開心迎接新年。

新店區公所日前帶領所內4名替代役男，協助葉奶奶(右4)整理居家環境及生活關懷。圖／新店區公所提供
新店區公所日前帶領所內4名替代役男，協助葉奶奶(右4)整理居家環境及生活關懷。圖／新店區公所提供
永和區公所結合永和區戶政事務所及永和區衛生所替代役們，辦理歲末年終關懷獨居長輩及協助居家環境清潔活動。圖／永和區公所提供
永和區公所結合永和區戶政事務所及永和區衛生所替代役們，辦理歲末年終關懷獨居長輩及協助居家環境清潔活動。圖／永和區公所提供
永和區公所結合永和區戶政事務所及永和區衛生所替代役們，辦理歲末年終關懷獨居長輩及協助居家環境清潔活動。圖／永和區公所提供
永和區公所結合永和區戶政事務所及永和區衛生所替代役們，辦理歲末年終關懷獨居長輩及協助居家環境清潔活動。圖／永和區公所提供
新店區公所日前帶領所內4名替代役男，協助葉奶奶(右4)整理居家環境及生活關懷。圖／新店區公所提供
新店區公所日前帶領所內4名替代役男，協助葉奶奶(右4)整理居家環境及生活關懷。圖／新店區公所提供

替代役男 獨居

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