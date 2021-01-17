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嚇壞！二客排餐64萬元 店家急尋客人找發票

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

二份豬、雞排餐打成64萬元發票，店家嚇壞，急尋客人！彰化縣員林市雅典那之宴餐廳昨天中午二名客人點了二份排餐共803元，店員輸入錯誤竟打成64萬多元，事後發現嚇到快調閱監視器，公布畫面，希望二名客人能拿發票回來更換，否則他們可能虧大了。

業者指出，昨天周六中午二名很像是母女的客人前來用餐，點了豬排、雞排各一份，共803元，但店員誤輸入64萬4809元開出發票，事後才發現，緊急公布客人畫面，希望客人看到後能回來換發票，他們會很感謝。

業者說，由於店員難免會有誤植發票情形，國稅局一年有3次更正發票金額免罰機會，他們開出64萬多發票，營業稅就多了3萬多元，但因此次金額太大，還是希望消費者能拿來更正，以免他們向國稅局得再申請更正。

由於現今很多餐廳會使用平板電腦連印表機，店員直接到各桌去結帳開發票，但比起實體收銀機鍵盤，較易按錯，才會出現店員按到64萬元的「可怕金額」。

店家在臉書登出尋找客人訊息後，也有網友留言說「應該要說退還可以免費送10張餐卷才會有肉搜」，業者說，如果客人拿回發票，店家也會「以實質方式表達謝意的」。

彰化縣員林市雅典那之宴餐廳昨天中午二名客人點了二份排餐共803元，店員輸入錯誤竟打成64萬多元，事後發現嚇到快調閱監視器，公佈畫面，希望二名客人能拿發票回來更換，否則他們可能虧大了。圖／翻攝自業者臉書
彰化縣員林市雅典那之宴餐廳昨天中午二名客人點了二份排餐共803元，店員輸入錯誤竟打成64萬多元，事後發現嚇到快調閱監視器，公佈畫面，希望二名客人能拿發票回來更換，否則他們可能虧大了。圖／翻攝自業者臉書
彰化縣員林市雅典那之宴餐廳昨天中午二名客人點了二份排餐共803元，店員輸入錯誤竟打成64萬多元，事後發現嚇到快調閱監視器，公佈畫面，希望二名客人能拿發票回來更換，否則他們可能虧大了。圖／翻攝自業者臉書
彰化縣員林市雅典那之宴餐廳昨天中午二名客人點了二份排餐共803元，店員輸入錯誤竟打成64萬多元，事後發現嚇到快調閱監視器，公佈畫面，希望二名客人能拿發票回來更換，否則他們可能虧大了。圖／翻攝自業者臉書

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