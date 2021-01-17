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百公斤男受困桃園野溪溫泉 警消吃力抬擔架救人
29歲許姓男子昨天下午前往桃園市復興區嘎拉賀部落新興野溪溫泉泡溫泉，結束返程路上時因體力不支受困野溪河床，警、消獲報後大溪警分局光華派出所立即偕同巴陵、復興、圳頂、高平消防分隊及特搜隊20多人組成搜救隊伍前往救人，隊伍昨晚7時許發現許男，初步檢視沒有外傷，但是許男體重約100公斤，警、消評估後以擔架輪流接駁方式，昨天深夜10時終於安全送至平台，由朋友開車載他回家。
大溪警分局表示，許男和一群野溪溫泉愛好者合計7人分乘2輛車從南投出發，到桃園市復興區嘎拉賀部落新興野溪溫泉，大家在冷天裡享受泡野溪溫泉樂趣，結束後要回去的路上，許男因體力透支加上體重達百公斤，還沒離開野溪河床就走不動，夜間天色黑暗加上山區起霧，只能待在原地向外求救。
警、消搜救隊據報趕往，找到人並用擔架安置好，20多人於是往回走，有的打光、有的指揮，救人擔架由大家輪流接力抬，花了3個多小時才將許男安全護送至上坡處平台。
大溪警方呼籲，近年來野溪溫泉風氣流行，民眾欲前往山區享受野溪溫泉樂趣，除要注意天候外，需考量自身體能狀態，避免體力不支發生意外。
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