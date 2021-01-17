台南119擴大防火宣導 開基玉皇宮捐1.5萬顆住警器

台南市消防局今天在仁德區南紡世貿展覽中心以「2021牛年大手牽小手，防火平安向前走」為主題，舉辦歡慶119擴大防火宣導活動，表揚年度績優消防、義消人員，市長黃偉哲到場主持，也藉此感謝北區開基玉皇宮捐贈住宅用火災警報器1萬5000顆，用行動響應社會公益。

消防局119擴大防火宣導期間，適值春節、元宵節，氣候乾燥寒冷，民眾使用電器用火用電頻率較高，稍有不慎，易引起火災，為有效防止火災發生、加強民眾防火教育，灌輸民眾消防常識，辦理擴大防火宣導嘉年華會活動，活動現場並設有各式消防體驗：CPR學習操作、防災小常識、居家安全、防溺救援、即刻救援等關卡，並提供消防體驗及器材展示介紹。

學童於現場繪畫著色寫生，搭配舞台表演及摸彩券抽獎品，並於舞台舉辦創意宣導互動遊戲，以多元、活潑、趣味性的宣導等方式展現，達寓教於樂。