台中夜店出現羊駝？ 動保處長：從沒想過的事

俗稱「草泥馬」的羊駝竟出現在夜店，台中市一家夜店被檢舉今天凌晨出現羊駝，台中市動保處人員立即到場查看，未發現羊駝在夜店內，而被關在夜店外一處空間，動保處人員當場勸導業者改善羊駝的飲水等問題，也勸導業者，羊駝適合地點在自然環境而非夜店。

台中市動保處長林儒良表示，他從沒想過羊駝會被牽到夜店，這種事不太可能發生，今天凌晨動保處人員到夜店時，羊駝已被關在夜店外空間，有遮蔽和食物飲水，但飲水未換乾淨的水，當場勸導，據夜店業者表示，這隻羊駝是朋友的，不是夜店飼養，動保處人員將追查羊駝主人查明原因。