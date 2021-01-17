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台中夜店出現羊駝？ 動保處長：從沒想過的事

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

俗稱「草泥馬」的羊駝竟出現在夜店台中市一家夜店被檢舉今天凌晨出現羊駝，台中市動保處人員立即到場查看，未發現羊駝在夜店內，而被關在夜店外一處空間，動保處人員當場勸導業者改善羊駝的飲水等問題，也勸導業者，羊駝適合地點在自然環境而非夜店。

台中市動保處長林儒良表示，他從沒想過羊駝會被牽到夜店，這種事不太可能發生，今天凌晨動保處人員到夜店時，羊駝已被關在夜店外空間，有遮蔽和食物飲水，但飲水未換乾淨的水，當場勸導，據夜店業者表示，這隻羊駝是朋友的，不是夜店飼養，動保處人員將追查羊駝主人查明原因。

林儒良表示，這隻羊駝今天早上已被載離夜店，動保處仍會持續追蹤，也呼籲民眾，羊駝應飼養在適合的自然環境，不要帶到夜店等公共場所，若有展演等情形，會違反動保法規定。

台中市一家夜店今天凌晨被發現有一隻羊駝，台中市動保處人員到場查看並勸導。圖／台中市動保處提供
台中市一家夜店今天凌晨被發現有一隻羊駝，台中市動保處人員到場查看並勸導。圖／台中市動保處提供
台中市一家夜店今天凌晨被發現有一隻羊駝，台中市動保處人員到場查看並勸導。圖／台中市動保處提供
台中市一家夜店今天凌晨被發現有一隻羊駝，台中市動保處人員到場查看並勸導。圖／台中市動保處提供
台中市一家夜店今天凌晨被發現有一隻羊駝，台中市動保處人員到場查看並勸導。圖／台中市動保處提供
台中市一家夜店今天凌晨被發現有一隻羊駝，台中市動保處人員到場查看並勸導。圖／台中市動保處提供

夜店 台中市 動保法

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