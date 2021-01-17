快訊

進店被詢問是否醫護人員激群怒 桃園西餐廳稱誤會：明起全改外帶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒後嫌計程車開太快 醉男踹車頭遭移送

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北一名倪姓男子昨天酒後搭計程車返家，途中因身體不適，質疑是司機開太快造成，與司機發生口角，還下車踹了車頭兩腳，結果不但因酒醉被員警帶回派出所管束，也吃上毀損官司。

事情發生在昨晚8時，倪男（42歲）與友人宴飲後搭上計程車返家，途經新北市中和區板南防汛道，開始質疑司機開太快，造成他身體不適，下車後，就擋在計程車前，要對方也下車理論，還因情緒高漲，踹了車頭兩腳。

由於事情發生在車水馬龍的路口，不少民眾見狀報警，倪男脫序舉動隨即被趕往現場的員警控制，結束一場鬧劇。

警方表示，倪男因爲酗酒泥醉情緒不穩，若留在現場，恐有安全疑慮，最後由員警帶回派出所管束。至於其踹計程車車頭，涉嫌毀損，將依法移送新北地檢署偵辦。

計程車

延伸閱讀

1.8億元「城鎮之心」完工在望 苗栗火車站展新風貌

影／通緝男開車逆向撞機車 逃逸8小時落網

影／老翁騎自行車誤闖快速公路逆向行駛 員警攔截救援

中市查4名計程車司機空車未戴口罩 交局：車內避交談

相關新聞

台中5寶爸身兼兩職每天做18小時病倒 決定先辭洗車再打算

台中27歲的5寶爸江先生，去年平安夜因沒錢讓女兒看病，上網求售女兒嬰兒車，要籌醫藥費，消息曝光，有老闆願意提供工作機會，...

嚇壞！二客排餐64萬元 店家急尋客人找發票

二份豬、雞排餐打成64萬元發票，店家嚇壞，急尋客人！彰化縣員林市雅典那之宴餐廳昨天中午二名客人點了二份排餐共803元，店...

船長氣炸！屏東漁船海上勇救22人 返台卻被猛催20萬元檢疫費

東港籍漁船「閩發漁」，日前接獲相關單位通知，於菲律賓海域有一艘巴拿馬籍貨船起火，便隨即馳援，豈料，回程時，卻遭漁業署告知...

漁船救22人卻被說超載 漁業署滅火：是提醒注意安全

東港籍漁船「閩發漁」1月13日救起在菲律賓東邊發生爆炸的巴拿馬籍貨輪「永豐」YONG FENG）船上22名船員，回程卻超載...

台中夜店出現羊駝？ 動保處長：從沒想過的事

俗稱「草泥馬」的羊駝竟出現在夜店，台中市一家夜店被檢舉今天凌晨出現羊駝，台中市動保處人員立即到場查看，未發現羊駝在夜店內...

友人呼男子巴掌？法醫高大成餐廳聚餐爆糾紛 警：到場無被害人報案

有媒體接獲讀者爆料，法醫高大成15日晚間在北屯區文心路一家餐廳聚餐時，與其他客人發生糾紛，高大成友人還將對方一名男子拉出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。