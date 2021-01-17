酒後嫌計程車開太快 醉男踹車頭遭移送

新北一名倪姓男子昨天酒後搭計程車返家，途中因身體不適，質疑是司機開太快造成，與司機發生口角，還下車踹了車頭兩腳，結果不但因酒醉被員警帶回派出所管束，也吃上毀損官司。

事情發生在昨晚8時，倪男（42歲）與友人宴飲後搭上計程車返家，途經新北市中和區板南防汛道，開始質疑司機開太快，造成他身體不適，下車後，就擋在計程車前，要對方也下車理論，還因情緒高漲，踹了車頭兩腳。

由於事情發生在車水馬龍的路口，不少民眾見狀報警，倪男脫序舉動隨即被趕往現場的員警控制，結束一場鬧劇。

警方表示，倪男因爲酗酒泥醉情緒不穩，若留在現場，恐有安全疑慮，最後由員警帶回派出所管束。至於其踹計程車車頭，涉嫌毀損，將依法移送新北地檢署偵辦。