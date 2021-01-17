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花蓮鐘表行火警 男全身60％燒燙傷送醫

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮市中正路一間臨近金三角商圈的鐘表行3樓今天發生火災，一名52歲的謝姓男子自行逃生，全身約有60％的三度燒燙傷，意識清楚送醫，另名2樓謝姓女性則無傷被救出。消防局30分鐘控制火勢，粗估燃燒面積約20坪，財損約10萬元，詳細起火原因尚待調查。

花蓮縣消防局今早7點20分左右獲報，中正路一棟住宅發生火警，3樓不但冒出陣陣黑煙，窗口冒出火舌。消防第一大隊長朱哲民表示，一名男性住戶自行從3樓逃生下來，全身有60％的三度燒燙傷，意識清楚送往慈濟醫院搶救；住在2樓的一名女性住戶被消防員救出無傷，確認屋內沒有待救者後，緊急灑水灌救，控制火勢。

附近鄰居說，被救出的男女是一對姊弟，弟弟住在3樓，姊姊則住在2樓，1樓承租別人開設鐘錶行，姊姊聽聞弟弟受傷送醫急救消息，情緒一度崩潰，消防員協請花蓮市公所派員安置。

另外，一輛消防水車不小心撞到正在倒車的蛋車，雞蛋遭到撞擊破碎，還波及另輛轎車，尚待清理。

花蓮市一間鐘表行今天發生火災，一名男子全身約有60％的三度燒燙傷，送醫急救。記者王思慧／攝影
花蓮市一間鐘表行今天發生火災，一名男子全身約有60％的三度燒燙傷，送醫急救。記者王思慧／攝影
花蓮市一間鐘表行今天發生火災，一名52歲的謝姓男子自行逃生，全身約有60％的三度燒燙傷，意識清楚送醫。記者王思慧／攝影
花蓮市一間鐘表行今天發生火災，一名52歲的謝姓男子自行逃生，全身約有60％的三度燒燙傷，意識清楚送醫。記者王思慧／攝影

消防員 男性

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