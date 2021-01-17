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男警雪季腳包衛生棉禦寒 笑稱「產婦專用」最保暖

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

女性專用的衛生棉也可當作禦寒寶物！花蓮警方啟動雪季勤務，上合歡山執勤協助交管及服務民眾，偶爾幫卡住的車輛脫困，除了厚重的衣物保暖外，男員警會在防滑的雨鞋裡塞入衛生棉，不但能吸汗、吸水，還有保溫的效果，公認「產婦專用衛生棉」最好用，每到雪季總會有員警帶大量衛生棉上山，成為特殊景象。

花蓮縣警察局新城分局合歡派出所位於海拔2375公尺，每到雪季開始，動員上百警力上山維護遊客交通安全，每位員警一次出勤長達4天3夜，在零下或個位數氣溫下，負責大禹嶺、小風口、合歡山莊停車場，以及35公里山路執行雪季勤務，員警需克服寒冷的天候與高山症的壓力，非常辛苦。

合歡派出所副所長阮漢魁表示，員警須長時間待在低溫中執勤，雙腳容易冰冷，之前有學長及山友建議在雨鞋裡塞入衛生棉，可禦寒又柔軟吸水，在下雪及融雪時都很好用，試過後大家都對效果讚譽有加，更將雨鞋、厚襪、塑膠袋及衛生棉稱為員警「禦寒四寶」。

新城警分局特別將衛生棉的妙用拍成影片，上傳至臉書吸引民眾觀看，男員警排成一列笑稱「自從用了衛生棉之後，整個人都溫暖起來了！」網友紛紛留言「辛苦您們了，注意安全與保暖」、「土法煉鋼的保暖方式」等。

阮漢魁說，雪季勤務期間，每位員警每天雙腳至少要用到2片，還購買多種廠牌及長度試用，公認又厚又長的「產婦專用衛生棉」符合男性腳長最適合，建議上山賞雪民眾可以試試看。另外，所內平常準備衛生棉等日用品，提供女性民眾使用。

新城警分局特別將衛生棉的妙用拍成影片，男員警排成一列笑稱「自從用了衛生棉之後，整個人都溫暖起來了！」圖／新城警分局提供
新城警分局特別將衛生棉的妙用拍成影片，男員警排成一列笑稱「自從用了衛生棉之後，整個人都溫暖起來了！」圖／新城警分局提供
花蓮員警將衛生棉塞入雨鞋，具有保暖作用。圖／新城警分局提供
花蓮員警將衛生棉塞入雨鞋，具有保暖作用。圖／新城警分局提供
員警不但要協助交管及服務民眾，偶爾幫卡住的車輛脫困，非常辛苦。圖／新城警分局提供
員警不但要協助交管及服務民眾，偶爾幫卡住的車輛脫困，非常辛苦。圖／新城警分局提供
員警頂著天寒地凍氣候，在雪地執行交管勤務。圖／新城警分局提供
員警頂著天寒地凍氣候，在雪地執行交管勤務。圖／新城警分局提供

保暖 合歡山

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