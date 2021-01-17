友人呼男子巴掌？法醫高大成餐廳聚餐爆糾紛 警：到場無被害人報案

有媒體接獲讀者爆料，法醫高大成15日晚間在北屯區文心路一家餐廳聚餐時，與其他客人發生糾紛，高大成友人還將對方一名男子拉出店外，另名女子則不斷對男子呼巴掌、罰站，造成男子臉部流血。台中市第五警分局表示，獲報到場時，只剩高大成與其友人10多人在場，當時店家與高等人，都稱因座位而引發口角糾紛，無打架情事，後續將調閱監視器，查明當時案發經過，若有不法，將依法查處。

台中市第五警分局文昌所長林志堅說，全案發生在15日晚間10時許，所內同仁接獲報案，北屯區文心路一家熱炒店有糾紛，經到場後發現，法醫高大成與十多名友人在場，當時店家與高大成等人，都向警方表示，因現場座位有限，對方是有定位的客人，但高的朋友較多，占到對方的桌子，才因此起口角，但高之後也說要讓位，不過對方就已離開。

林志堅說，今天有媒體報導，稱高大成的友人涉嫌將男子拉出店外，甚至有女子對男子呼巴掌、抓頭髮、罰站，造成男子臉頰流血一事，因同仁到場時，未接獲被害人報案，店家、高大成等人的說法，也與媒體報導迥異，因傷害罪是告訴乃論之罪，目前尚未接獲被害人報案，將調閱監視器，釐清後續案情，若查有不法，也將依法究辦。

記者上午致電高大成，但電話接起後直接掛斷，尚未獲得他的說法。