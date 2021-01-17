奉獻警界35載獲警察獎章4枚、記功80餘次 台南白河屆退警敬業傳佳話
台南市政府白河警分局警員宋蔚華，服務警界35載，昨以65歲屆退，他累積豐富從警經驗，累積嘉獎超過900支，堅守工作崗位到最後一天，並獲邀擔任警察榮譽志工。
宋蔚華畢業於台灣警察學校警員班第128期，並進修刑事警察科第22期結業，長期於河警分局防治組，辦理警勤區訪查、失蹤人口、自殺防治、關懷獨居老人、社會救助等相關業務。
宋蔚華是「老白河」，民國79年至白河分局服務迄今逾30年，長久以來指導許多新進同仁警勤區查察各項工作，幫助許多同事得以快速熟稔勤區深耕工作，進而積極投入於各項治安交通維護事宜，工作期間獲頒警察獎章4枚、記功80餘次、嘉獎900餘次，工作態度認真積極。
同事笑說，宋蔚華與同事間相處融洽，閒暇之餘喜好與同事品茗泡茶，喝過的人均表示，所泡茶水如其溫醇個性般甘甜美味，也因為輩分資深，同事多喜尊稱其一聲「宋爺」。
分局長陳明宏對宋蔚華65歲屆齡之際，仍全心全力在工作崗位，堅持到最後一天至表敬佩，祝福退休後樂齡人生更精彩，榮邀其擔任警察榮譽志工，繼續指導後進。
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