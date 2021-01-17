快訊

母確診「七採陽」超崩潰 兒曝一家隔離過程：慘到不行

友人呼男子巴掌？法醫高大成聚餐爆糾紛 記者查證被掛電話

奉獻警界35載獲警察獎章4枚、記功80餘次 台南白河屆退警敬業傳佳話

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市政府白河警分局警員宋蔚華，服務警界35載，昨以65歲屆退，他累積豐富從警經驗，累積嘉獎超過900支，堅守工作崗位到最後一天，並獲邀擔任警察榮譽志工。

宋蔚華畢業於台灣警察學校警員班第128期，並進修刑事警察科第22期結業，長期於河警分局防治組，辦理警勤區訪查、失蹤人口、自殺防治、關懷獨居老人、社會救助等相關業務。

宋蔚華是「老白河」，民國79年至白河分局服務迄今逾30年，長久以來指導許多新進同仁警勤區查察各項工作，幫助許多同事得以快速熟稔勤區深耕工作，進而積極投入於各項治安交通維護事宜，工作期間獲頒警察獎章4枚、記功80餘次、嘉獎900餘次，工作態度認真積極。

同事笑說，宋蔚華與同事間相處融洽，閒暇之餘喜好與同事品茗泡茶，喝過的人均表示，所泡茶水如其溫醇個性般甘甜美味，也因為輩分資深，同事多喜尊稱其一聲「宋爺」。

分局長陳明宏對宋蔚華65歲屆齡之際，仍全心全力在工作崗位，堅持到最後一天至表敬佩，祝福退休後樂齡人生更精彩，榮邀其擔任警察榮譽志工，繼續指導後進。

服務警界35載，台南市白河警分局警員宋蔚華昨屆退，獲邀擔任警察榮譽志工。記者謝進盛／翻攝
服務警界35載，台南市白河警分局警員宋蔚華昨屆退，獲邀擔任警察榮譽志工。記者謝進盛／翻攝

警察

延伸閱讀

菜鳥出任務！ 台南22歲男謦：第一次救人一輩子難忘

嘉義傳出隆隆火砲聲引發民眾緊張 軍方：火砲射擊訓練

執法無假期 白河警拂曉取締砂石車違規

監視器「轉彎」助破案 警輔導民間監視器助佈治安天網

相關新聞

船長氣炸！屏東漁船海上勇救22人 返台卻被猛催20萬元檢疫費

東港籍漁船「閩發漁」，日前接獲相關單位通知，於菲律賓海域有一艘巴拿馬籍貨船起火，便隨即馳援，豈料，回程時，卻遭漁業署告知...

漁船救22人卻被說超載 漁業署滅火：是提醒注意安全

東港籍漁船「閩發漁」1月13日救起在菲律賓東邊發生爆炸的巴拿馬籍貨輪「永豐」YONG FENG）船上22名船員，回程卻超載...

台中夜店出現羊駝？ 動保處長：從沒想過的事

俗稱「草泥馬」的羊駝竟出現在夜店，台中市一家夜店被檢舉今天凌晨出現羊駝，台中市動保處人員立即到場查看，未發現羊駝在夜店內...

友人呼男子巴掌？法醫高大成餐廳聚餐爆糾紛 警：到場無被害人報案

有媒體接獲讀者爆料，法醫高大成15日晚間在北屯區文心路一家餐廳聚餐時，與其他客人發生糾紛，高大成友人還將對方一名男子拉出...

台南市仁德區清晨民宅火災 一對夫妻待救

台南市仁德區文賢路一段一間機車材料行，今天清晨3點多發生火災，造成一樓冒出大量濃煙，機車材料行隔鄰民宅一對夫妻跑到3樓陽...

酒後嫌計程車開太快 醉男踹車頭遭移送

新北一名倪姓男子昨天酒後搭計程車返家，途中因身體不適，質疑是司機開太快造成，與司機發生口角，還下車踹了車頭兩腳，結果不但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。