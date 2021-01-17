台南住警器消防杯套文創風 意外成宣導新寵

台南市政府消防局第四救護救災大隊，推廣民眾居住裝設住宅用火災警器，今年設計出了住警器消防杯套送給闖關過小朋友，簡單文字敘述搭配深藍色圖案，呈現文創風，成為絕佳宣導品。

119消防節即將來臨，消防局第四大隊日來安排一系列防火宣導活動，還在樹谷科學館設置各項闖關活動關卡，其中，打火弟兄做出了化學大泡泡，讓小朋友也當個小小消防員。

而住宅用火災警器在許多大小火災證明，經常及時發揮警示作用，這次消防隊員也忙宣導，為推廣警報器家家戶戶都有安裝，新市分隊與樹谷科學館今年設計出住警器消防杯套來送給闖關過小朋友，簡單文字敘述搭配深藍色圖案，呈現文創風相當討喜，也順勢達到宣導效果。

新市消防分隊消防人員今年變出漂亮大泡泡，利用化學原理，新市分隊做出巨大型泡泡，讓小朋有可以融入泡泡裡照相，彷彿形成了大型相框。新市區公所也出動防災香腸車來參與，由公所人員製作防災小遊戲前來助陣，讓小朋友了解更多防災防疫知識。