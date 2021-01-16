影／台中街頭貨車司機2度衝撞機車 1家4口傷引公憤

台中市太平區中山路四段139巷口今天傍晚5時30分左右，發生33歲鄭姓小貨車駕駛與在路口停等紅燈的34歲葉姓機車騎士口角，鄭姓司機竟二度開車衝撞機車，造成機車倒地，機車上葉姓騎士一家四口，機車騎士右腳踝受傷送醫，其妻與2名孩童有擦挫傷，飽受驚嚇，並且波及附近一轎車、二機車，引起公憤，民眾圍住欲開車駛離的鄭姓駕駛。警方獲報到場，依現行犯壓制鄭姓駕駛，詢後依現行犯法辦。

據了解，鄭姓男子駕駛小貨車欲停等路邊，於是緊貼葉姓機車騎士所騎乘的機車示警，當時葉姓機車騎士載著妻子、一雙分別為6歲、7歲的孩子，葉姓認為小貨車司機的舉動有挑釁意味，因此發生口角。

從民眾提供行車記錄器畫面，貨車司機第一次衝撞機車側邊後急煞，機車沒有倒地，葉妻見狀連忙縮腳，並手拍貨車前擋風玻璃，並抓起雨刷，阻止貨車往前暴衝。貨車司機於是倒車，原本在機車上的葉妻因為抓著雨刷，因此被拉下機車，貨車隨後二度衝撞機車，把機車撞倒。貨車二度倒車，疑似離開現場，被附近民眾包圍攔下，報警處理。

台中市警局新平派出所副所長柯閔翔說，本案是鄭姓男子駕駛小貨車沿太平區中山路四段往太平區方向直行，與在巷口停等紅燈的葉姓機車騎士發生口角糾紛，鄭嫌遂駕車衝撞機車，造成葉姓男機車騎士一家四口受傷，葉姓機車騎士右腳腳踝受傷送醫，其餘三人無大礙，機車毀損。