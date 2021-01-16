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影／台中街頭貨車司機2度衝撞機車 1家4口傷引公憤

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市太平區中山路四段139巷口今天傍晚5時30分左右，發生33歲鄭姓小貨車駕駛與在路口停等紅燈的34歲葉姓機車騎士口角，鄭姓司機竟二度開車衝撞機車，造成機車倒地，機車上葉姓騎士一家四口，機車騎士右腳踝受傷送醫，其妻與2名孩童有擦挫傷，飽受驚嚇，並且波及附近一轎車、二機車，引起公憤，民眾圍住欲開車駛離的鄭姓駕駛。警方獲報到場，依現行犯壓制鄭姓駕駛，詢後依現行犯法辦。

據了解，鄭姓男子駕駛小貨車欲停等路邊，於是緊貼葉姓機車騎士所騎乘的機車示警，當時葉姓機車騎士載著妻子、一雙分別為6歲、7歲的孩子，葉姓認為小貨車司機的舉動有挑釁意味，因此發生口角。

從民眾提供行車記錄器畫面，貨車司機第一次衝撞機車側邊後急煞，機車沒有倒地，葉妻見狀連忙縮腳，並手拍貨車前擋風玻璃，並抓起雨刷，阻止貨車往前暴衝。貨車司機於是倒車，原本在機車上的葉妻因為抓著雨刷，因此被拉下機車，貨車隨後二度衝撞機車，把機車撞倒。貨車二度倒車，疑似離開現場，被附近民眾包圍攔下，報警處理。

台中市警局新平派出所副所長柯閔翔說，本案是鄭姓男子駕駛小貨車沿太平區中山路四段往太平區方向直行，與在巷口停等紅燈的葉姓機車騎士發生口角糾紛，鄭嫌遂駕車衝撞機車，造成葉姓男機車騎士一家四口受傷，葉姓機車騎士右腳腳踝受傷送醫，其餘三人無大礙，機車毀損。

柯閔翔說明，小貨車在撞擊過程中還波及一輛轎車與二輛機車，均為車損，無人受傷。警方立即到場，並將鄭姓男子依現行犯壓制，帶回派出所釐清案情，並依法偵辦。呼籲民眾如遇到此情形，應立即向警方報案，勿私下解決衍生事端。

台中市太平區今天傍晚發生鄭姓小貨車駕駛疑因與葉姓機車騎士口角，竟二度開車衝撞機車，造成機車倒地，機車上葉姓騎士一家四口受傷，引起公憤。圖／讀者提供
台中市太平區今天傍晚發生鄭姓小貨車駕駛疑因與葉姓機車騎士口角，竟二度開車衝撞機車，造成機車倒地，機車上葉姓騎士一家四口受傷，引起公憤。圖／讀者提供

機車騎士 台中市

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