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台南男子疑為家庭糾紛 潑汽油揚言同歸於盡被壓制送醫

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市一名30多歲林姓男子疑因家庭糾紛，晚間6時多攜帶汽油桶及打火機返回北區和緯路老家，與自家父母口角，情緒激動潑灑汽油，持打火機作勢縱火，甚至揚言要與家人同歸於盡，轄區派出所員警據報後馳往現場勸說，消防分隊並布水線防護，雙方僵持近30分鐘，最後警消人員以強力水柱清除汽油，並由員警將他壓制後強制送醫，家人均無大礙，幸無釀成大禍。

據調查，林與家人為了子女扶養問題，近日重提此事，鬧得很不愉快。晚間他情緒激動，帶著汽油桶及打火機返回老家，在自家門前潑灑汽油，並持打火機作勢引燃，甚至揚言要與家人同歸於盡，家人嚇到報警處理。

轄區派出所及偵查隊到場處理及勸說，消防分隊也派出人車布水線防護，員警好言相勸，期能卸除心防，雙方僵持近30分鐘，消防人員趁機以強力水柱清除汽油，警方則伺機將他壓制，防止事態擴大。警方將他帶回派出所，但因其情緒不穩定，經評估後，將他強制送醫。

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林姓男子晚間攜帶汽油桶及打火機返回台南市北區老家，情緒激動潑灑汽油，持打火機作勢縱火。記者邵心杰／翻攝
林姓男子晚間攜帶汽油桶及打火機返回台南市北區老家，情緒激動潑灑汽油，持打火機作勢縱火。記者邵心杰／翻攝
台南市警五分局員警將林姓男子壓制後強制送醫，幸無釀成大禍。記者邵心杰／翻攝
台南市警五分局員警將林姓男子壓制後強制送醫，幸無釀成大禍。記者邵心杰／翻攝

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