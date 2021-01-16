防寒外套吸飽海水 第三岸巡人員今費力救援落水女子

今天下午1點21分滿潮，中部分署第三岸巡隊王功安檢所安檢人員在滿潮後半小時，發現芳苑鄉「王者之功」橋下有人落水，安檢人員趕到並下水救援，落水的張姓女子身穿防寒外套吸飽海水，安檢人員費了九年二虎之力才拉上岸。

第三岸巡隊王功安檢所所長柯勝任表示，今天安檢所下士張庭瑋等2名安檢人員發現王者之功橋下有人落水，水深淹到頭部，即回報留守主官少校柯勝任，另由王功安檢所值班人員陳志祐通報消防局第四大隊芳苑分隊。

柯勝任帶領6名安檢人員到場，柯勝任和另一名安檢人員攜帶魚雷浮標及救生裝備下水救援。今天彰化白天中午氣溫約攝氏24度，海水冰冷僅1１度，安檢救援人員接近張女（23歲）時，她起初伸手，接著疑似凍僵沒反應，安檢人員把浮標架在她的手臂和身體之間，試圖用力拉上岸，因厚重外套吸飽水，於是換另一個較容易上岸的平台救起張女。

岸巡隊備勤人員朱雅惠等人拿毛毯和熱飲給她，等身體較暖和可以走路，帶她到王功安檢所，王功安檢所值班人員陳志祐則通知王功派出所接手關懷。張女被送到二林基督教醫院救治，初步檢查無外傷，經了解是情緒不穩而跳水，警方已通知家屬到院勸導。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )