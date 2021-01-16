搜尋登白姑大山失蹤男 6名溪降高手加入協尋

陳姓男子去年底隨隊單攻白姑大山迷路，失聯至今未被尋獲。6名溪降高手加入台中市政府消防局搜尋團隊。寒流來襲，高山降雪，他們在高落差溪谷、瀑布，架繩懸垂搜尋失蹤者。

台中市一名50歲陳姓男子去年12月26日與教會同好等5人單攻白姑大山，陳男下山時迷路至今未被尋獲。近日寒流一波接一波來襲，高山地區紛紛降雪。

台中市消防局今天指出，有6名溪降高手本預定去花蓮玉里為期3天的高難度溪谷，隊員商量後，決定更改路線支援搜索白姑大山失蹤者。該隊有半數成員受過國際溪降組織的專業訓練，義務支援實現山友的互助精神。

6人在消防局協助下，背負雪地及溪降技術裝備，10日搭乘直昇機自司晏池營地周邊降落，由白姑大山東南峰西邊稜線上吉他營地沿北面登仙溪的溪谷水線下降至中橫大勇橋，搜索登仙溪全段。

消防局指出，登仙溪屬高落差溪谷，搜救隊伍經歷懸崖橫渡、荊棘密林攀登及高瀑繩索垂降及深潭泳渡，穿越高聳夾岸、連續峽谷及瀑潭，在零下低溫冰雪岩混和溪谷行進，深夜及早晨皆降雪，營帳外積雪6公分，需隨時注意失溫及凍傷的風險。

隊伍組成中有雪地攀登，溪降及溯溪技術，登山探勘等各專長人員，與後勤人員保持山下聯繫、座標定位傳達，確立能精準搜索失蹤者位置及維持搜索隊伍自身人員安全。這項任務已排除失蹤者在溪谷的可能性，掃除失蹤者家屬親友對溪谷區域，因技術難關成為搜索死角的憾事。