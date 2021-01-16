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天母一家三口命案 檢方相驗完畢母親死於心肺衰竭

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市天母昨天發生一家三口陳屍家中命案。記者蔡翼謙／攝影
台北市天母昨天發生一家三口陳屍家中命案。記者蔡翼謙／攝影

台北市士林區昨晚發生一家三口陳屍家中命案，死者是母親及一對兄妹，兄妹的遺書寫道「媽媽在25日就死亡」，警方調查出這對兄妹因母親先病死，長期鬱悶，也在日前輕生，研判死亡時間超過一周，士林地檢署今天下午相驗完畢，認定母親是死亡心肺衰竭，兄妹兩人為自為死亡，非他為。

警方昨晚6點多接獲報案，指忠誠路二段巷內一處民宅發生命案，趕抵民宅外就聞到濃濃臭味，破門發現93歲吳姓老婦倒臥臥室，66歲李姓男子及64歲李姓女子在陽台輕生，三人均無呼吸心跳，死亡多時。

李男腳邊放著100多萬現金還有1張紙，紙中寫道「錢拿來還給表弟，還有給阿姨當喪葬費」，李女身旁也放著一張紙，紙中寫道「媽媽在25日就走了」。

不過李男的表弟向警方說，表哥沒欠他錢，很意外表哥就這樣走了，因表哥並無經濟壓力，曾在私人公司上班，日前退休，以照顧母親為責任」。警方查訪街鄰，鄰居稱近日看到李姓兄妹都悶悶不樂，而他們的母親長期患有慢性疾病。

士林地檢署今天完成相驗，認定吳婦是自然死亡，死因為心肺衰竭，李姓兄妹則是輕生，屬自為。

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