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別再追了！37歲車手逃300公尺 被55歲勇警逮住討饒認栽
「我跑不動了！別再追了！」37歲的詐騙車手日前因缺錢花用，接下網站「輕鬆取件即可賺錢」的工作，到太平區一家超商取件，遇55歲台中市警局太平分局太平派出所巡佐秋義山拔腿就跑，但跑了約300公尺就跑不動討饒，被平時有在運動的秋義山逮個正著。秋義山從車手身上起出提款卡1張及存摺1本，全案依法移送偵辦。
秋義山說，他當天執行超商守望勤務，發現一男子神色慌張至超商內櫃檯取包裹，他上前關切詢問，男子見苗頭不對，竟轉身往外拔腿狂奔，他見狀立馬追了上去，男子邊跑邊將手上包裹丟棄。
秋義山指出，他平時就有爬山等運動習慣，跑步對他來說非難事，追逐約300公尺，這名男子就跑不動，還氣喘吁吁、臉色蒼白「我跑不動了！別再追了！」順利逮住這名男子。
這名男子表示，因缺錢之故，在某通訊軟體網頁上看見有人po無經驗可輕鬆賺錢之訊息，經與對方聯繫後，並在其指示下前往超商領取包裏，辯稱不知道自己的行為是詐騙取簿車手。
太平警方表示，現在詐騙集團手法層出不窮，先以不法手段(如求職、網路應徵)騙取民眾的存摺及密碼後，即以郵寄包裹方式送至超商，再讓另一組成員領取後，以作為人頭帳戶使用，詐騙民眾的辛苦血汗錢，目前正值年關期間，警方也將加強「重要節日安全維護工作」，讓民眾平安過好年。也貼心提醒民眾如遇疑似詐騙手法應多方查證，若有任何問題都歡迎撥打110或派出所電話詢問。
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