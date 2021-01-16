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老翁下樓摔跤失去生命徵象 消防員關鍵救回寶貴性命

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義市消防局二大隊第二分隊，今天火速趕往現場，成功救回老翁寶貴性命。圖／嘉義市消防局提供
嘉義市消防局二大隊第二分隊，今天火速趕往現場，成功救回老翁寶貴性命。圖／嘉義市消防局提供

嘉義市劉姓老翁今天上午在家2樓樓梯間跌倒、摔傷，嘉義市消防隊獲報到場時，老翁全身癱軟、已失去生命徵象，經救護員心肺復甦術搶救，將他從2樓抬下送醫，到達醫院由院方人員接手持續急救，老翁到院後恢復生命徵象，成功救回寶貴性命。

嘉義市政府消防局救災救護指揮科表示，今天上午9時52分接獲民眾報案，指稱吳鳳南路有摔傷救護，二大隊第二分隊人員火速趕往現場救援時，家屬慌張表示「很危急、人搬不下來！」

小隊長陳鏘園表示，到場時66歲劉姓患者全身癱軟，趴臥且呈現頭低腳高姿勢卡在樓梯階梯上叫不醒，對痛沒反應，頭部疑似因創傷有一傷口在流血，而且無生命徵象，他和隊員立即對患者施予CPR(心肺復甦術) 搶救並準備AED(自動體外電擊去顫器)，貼上AED貼片進行分析。

他說，因為AED不建議電擊，同仁立即以甦醒球給氧，及建立喉罩式呼吸道，並安裝LUCAS持續CPR，將患者固定在常背板上，眾人合力將患者從狹小的2樓空間抬下救出。

救護車快速將劉姓老翁送往嘉義市聖馬爾定醫院急救，到院後院方接手持續急救，終於成功恢復自發性呼吸及循環，成功救回老翁性命。

老翁 嘉義

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