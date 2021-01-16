鬼門關拉回、連續幫接生 救護好手要挽救更多垂危性命

桃園市消防局第一大隊三民分隊隊員張詠翔致力專業救護，將多名失去呼吸心跳（OHCA）患者從鬼門關拉回，1年內還曾協助4名孕婦接生，令深隊員都自嘆不如，為精進技能主動受訓也屢獲賽事殊榮，更致力將醫院急救專業延伸到救護車上，挽救更多垂危性命。

三民分隊是桃園市消防局唯一的專責救護隊，18名隊員中有11人具EMTP資格，每月救護出勤案件量高達500多件，是一般分隊的2至3倍以上。

張詠翔警專33期消防安全科畢業，高中時就對警消救災、維護治安有興趣，也認為消防員工作多變，可以幫助他人，畢業分發4年多，曾在桃園分隊、桃園救護隊及坪頂分隊服務，也考取高級救護員證照（EMTP）。

張表示，當時還在中級救護員（T2）階段時，遇到1件客運司機心肌梗塞失控自撞，獲報到場見對方趴在方向盤上口吐白沫失去意識，施以壓胸、電擊，打點滴，司機在救護車上就恢復呼吸心跳，張也有感在自己所學範圍內救人一命，發揮專業也很有成就感。

他說，為精進救護專業專業，除請調三民分隊，在考取EMTP前，也自費參加高級心臟救命術（ACLS）、小兒高級救命術（APLS）以及急診創傷課程（ETTC）等，致力將醫院的專業救護技巧，延伸到救護車上替傷患救治。

此外，張還曾在1年內，接連出勤協助4名孕婦接生，因此獲頒2017年消防署接生好手，在國內各救護專業競賽也都有得名。