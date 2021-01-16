桃園已4件一氧化碳中毒 去年1557件火災電氣因素最大宗
寒流接連來襲，桃園今年已發生4件一氧化碳中毒，均為室外型熱水器引起，因陽台加裝窗戶、曬衣服導致空氣不流通；消防也統計，全市去年發生1557件火災中，有283件為電氣因素，尤其冬天民眾開電暖器、除濕機，造成火災機率大增，呼籲民眾冬日無論一氧化碳或家電起火都必須小心。
桃園市消防局指出，去年火災共1557件，造成12人死亡，與前年1600件、造成14人死亡相較明顯降低，而分析前3大火災原因，分別為電氣因素、遺留火種，以及爐火烹調，3大類就佔了所有件數的百分之18。
龜山區1棟6樓公寓去年3月18日火警造成5人一度受困，包括1名11歲大男童，消防線上指導用毛巾、衣物塞在門縫阻擋濃煙，並灑水霧、排煙，成功將5人救出，發現起火點是2樓客廳插座；去年10月28日桃園區4樓透天竄火，屋主父子2人喪命，鑑定是2樓佛堂電線引燃，均為電氣因素。
火災調查科長曾瓊萱表示，電暖器、除濕機應使用獨立插座，尤其電暖器與可燃物必須保持適當距離，除濕機也要避免長時間運轉，不可將衣服覆蓋上方，另經濟部商品檢驗局去年底也公布11個廠牌、54個型號瑕疵除濕機回收、召回訊息，也提醒民眾用電不負載、電線不綑綁等原則。
此外，今年截至目前為止，桃園已發生4件一氧化碳中毒事件，分別為2處8樓建物、1棟5樓公寓，以及1棟3樓透天，總共造成9人身體不適送醫，所幸均無大礙。
危險物品管理科長林志淵說，這4件均為室外型熱水器引起，住戶雖未將熱水器裝在屋內，但因陽台加裝窗戶，若忘記開窗、晾掛大量衣物，恐導致通風不良而等同在室內，以至於一氧化碳無法排出，他也建議應選擇有「強制排氣」功能的熱水器，或致電119、找合格業者詢問。
有資深消防員指出，通常寒流來襲反而接獲一氧化碳中毒案件量低，是因民眾大多有警覺心，但春天來臨或短暫回暖時，因鬆懈反而傳出更多中毒案例。
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