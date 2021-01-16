寒流來襲獨居失智男街頭迷失 土城暖警助返家
新北市土城警分局廣福派出所員警陳冠廷、林弘翊日前協助一名迷途的失智男子返家，發現男子獨自居住，加上當時正值寒流，氣溫驟降，也擔心其身體狀況且憂心恐有再次走失之虞，查詢相關家人資料，聯繫其家人照料，最後也提醒家人應隨時注意男子行蹤，避免後續又有走失狀況，家屬相當感謝派出所員警的暖心之舉，在寒冷的天氣中，有了警方溫暖關懷協助，讓心也暖暖的。
廣福所員警陳冠廷、林弘翊二人本月8日執勤時接獲報案，在土城區廣明街23巷口，疑似有走失老人在巷口徘迴，警方接獲後立即趕赴現場，抵達時發現男子衣著單薄，且疑似有失智狀況，耐心與老伯溝通，查出其身分為63歲林姓男子，並得知住址就在不遠處，因時值寒流，氣溫不到10度，兩員護送返家。
員警發現家裡空無一人，詢問鄰居得知林男為獨居，警方擔心一人在家無人照料，且因有失智狀況擔心又會出門後再次迷途，請派出所內員警協助查詢相關家人資料並通知到場；林男家人接到電話後也隨後趕來，家人非常感謝警方協助，同時也向警方表示因工作關係，無法與林男同住，但每天仍會前來住處照顧其三餐。
土城警方提醒民眾，若家中患有失智症、智障、自閉症且有走失之虞，建議可以向新北市社會局申請預防走失手鍊，可免費提出申請一具特殊編號之手鍊，走失時，無論是警方或民眾，都可藉由該編號向社會局查詢家屬之連絡方式。
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