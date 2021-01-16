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寒流來襲8旬老翁騎車迷失街頭 海山警解危平安護送返家
日前正值寒流來襲，且不斷下雨，低溫下探至10度以下，新北市海山警分局新海所接獲鄰近分局通報，表示有位近8旬的江姓老翁，疑因不熟路況，上午10時騎乘機車離家外出後，就未與家人聯繫，經四處打聽找尋，仍一無所獲，家人擔憂老翁的安危，也立即到派出所報案。
新海所員警林洵安調閱監視器，縮小江男可能行經的範圍與路線，發現疑在漢生西路一帶徘徊，員警林正浩得知後，前往附近路口找尋，下午4時許在板橋區縣民大道與漢生東路口，發生特徵相符的機車騎士，攔下後詢問確認就是通報失蹤人口的江男。
因當時天氣寒冷，林員見江男在低溫寒流中騎車未戴手套，騎乘時間將近6小時，身上不停顫抖，且神情呆滯，先攙扶至路旁休息，聯繫巡邏車到場將人帶返派出所，警方一邊聯繫家屬，也提供薑茶及暖暖包，緩和江男緊張情緒。
家屬獲悉趕至派出所，見江男平安無事並受到妥善照顧，激動向員警表達感謝，原來江男近年來失智情況日益嚴重，家屬已準備要去申請愛心手鍊，沒想到卻趁著家人沒有注意，獨自騎乘機車外出，所幸員警及時找到人，未來會再多加留意，避免發生類似情形。
海山分局長林温柔呼籲，家中若有高齡長者，務必多加留意看顧，避免單獨外出，必要時在衣物的明顯處留下聯絡方式、隨身攜帶愛心小卡，或是向社會局申請愛心手鍊，讓失智者或年長者走失時，提供警方或相關單位辨識，發揮協尋功效，以利能夠快速聯繫家屬，協助民眾順利返家。
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