翁騎鐵馬逆向誤闖快車道 苗栗警民合力攔截救援

苗栗縣竹南警分局今天指出，一名80歲游姓老翁騎腳踏車誤闖台72線快速公路，且一路在快車道逆向，險象環生，員警趕往攔停，剛好有熱心駕駛幫忙載運腳踏車，及時攔截救援。

竹南警分局後龍分駐所所長劉孟穎表示，15日接獲民眾報案，指稱台72線快速公路後龍路段有一名老翁騎著腳踏車搖搖晃晃十分危險。

劉孟穎指出，獲報後隨即與同仁駕駛巡邏車前往查看，果然發現老翁不但將腳踏車騎上快速道路，且是逆向騎乘在內側快車道，當時往來車輛時速約70至80公里，不時呼嘯而過，讓人捏把冷汗。

員警趕緊攔下老翁，並以巡邏車警示其它車輛注意。老翁表示，家住苗栗市，不小心走錯路誤上快速公路，想要返回才會逆向騎在快車道，頻頻向警方說抱歉。

員警發現老翁疑似精神不佳，為了安全起見，先將他引導至慢車道。處理過程中，竹南警分局朱姓同仁剛好駕車經過，立即下車幫忙。

另有1部不願具名小貨車駕駛，也主動停車，協助警方將腳踏車載到分駐所，員警聯繫上家屬後，順利協助老翁及他的腳踏車平安返回苗栗市住家，結束這場驚魂記。