女帶二名子女手握百萬元現金要存款 高雄警安全護送

高雄陳姓女子因在公司結清百萬元現金，因有大筆現金她到銀行存款的路上，讓她膽戰心驚，幸好遇上巡邏警員護送，讓她存款後大呼「人民保母好有人情味」，直感謝警方協助。

高雄市警察局三民二分局陽明派出所江姓、蕭姓警員昨天下午1點巡邏時，見到一名陳女（38歲）在路邊，神色警張、不斷左右張望，一邊手緊握著身上的包包，另一邊顧著身旁的2名年幼子女。

警方上前詢問後，得知原來是陳女剛從公司結清一百萬元的現金，護在懷裡的包包中準備要存進銀行，當警員聽到陳女懷中有大額現金時，立即開著巡邏車護送她到銀行存款。

事後陳女開心的感謝，並說好險有眼尖的警員發現，即時察覺到她的難處，護送他平安進入銀行，「人民保母好有人情味」。